尼格風球｜早預告「日間」掛8號波　天文台解說：日出至日落之間

強烈熱帶風暴「尼格」逼近，天文台早於周二（1日）下午起，已預告會考慮在「日間」發出8號風球，不少市民以為意指「早上時間」，惟天文台今早（2日）指考慮在正午12時至下午2時之間發出8號烈風或暴風信號，有市民嘆「全日風假」美夢落空。天文台解釋，「日間」是指「日出至日落之間」，即有太陽的時間，強調發出8號風球的時間要視乎全港風力。



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天文台最新公布，會於今日(2日)下午1時40分或之前，改發8號烈風或暴風信號。不少市民指，天文台今早才公布，指考慮在正午12時至下午2時之間發出8號風球，多人湧至天文台Facebook專頁批評中午「掛波」，令打工仔上班大失預算，亦有人轟天文台使用日間二字是「矇（蒙）混過骨」。

署理高級科學主任梁恩瑜解釋，昨日預報中提及的「日間」，是指「日出至日落」之間，有太陽的時間。她強調，天文台預測會否發出更高的熱帶氣旋警告信號要視乎不同因素，包括熱帶氣旋的強度等，亦要視乎本港風力變化。至於今早改為指考慮在正午12時至下午2時之間「掛波」，是因時間愈近，愈可以縮窄預報範圍。

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天文台曾在網誌中指，「凌晨」是指午夜至日出的一段時間，至於「晚間」，就是日間的相反，即天黑的時候；再仔細一點來說，是日落後至翌日日出前的一段時間，橫跨了午夜。而「晚上」一般是指日落後至午夜的一段時間。天文台文中又強調，應用這些時間用語時會考慮前文後理，確保意思不含糊。