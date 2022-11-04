周末降溫星期日低見19度　立冬將至不再炎熱晚上清涼

周末將至，市民在放寬防疫措施後首個休息日若想外出遊玩，要注意會有陣雨，星期日（6日）將低見19度，外出帶多件衫和雨具。下周一（6日）立冬，意味冬季開始，氣溫介乎20至23度，大致多雲有一兩陣雨。

隨著高空反氣旋增強，下周起華南地區普遍天氣晴朗，日間氣溫回升，最高在下周三（9日）回升至27度。



天文台表示，一股清勁至強風程度的東北季候風會在未來兩三天持續影響華南沿岸，該區受驟雨影響，天氣稍涼。下周一（7日）為立冬，天文台預測本港氣溫最低在星期日（6日），降到19度，立冬當日稍為回升，最低氣溫20度，料未有寒冷感覺。

立冬是二十四節氣之一，每年在11月6至8日之間。華南地區立冬的氣候，氣溫會逐漸加速下降，晴朗乾燥，日間基本上不再炎熱，晚上會是涼爽舒適。

下星期最低19度最高27度

天文台預料，隨著高空反氣旋增強，下周中期華南普遍天氣晴朗，日間氣溫回升。根據預測，下周三（9日）氣溫最高可達27度，且之後天氣都會大致天晴。

天文台今日（4日）預測未來九天天氣。（天文台網頁）

另外，下周二（8日）本港上空將會上演月全食天文現象，屆時月亮會呈現出銅紅色，故又被稱為「血月」。根據天文台預測，下周二部分時間有陽光，氣溫介於21至25度，相信市民很大機會可觀賞到月全食。