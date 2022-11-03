尼格風球｜發8號風球時「8中0」　香港天文台解畫：公眾安全考慮

熱帶氣旋「尼格」減弱及遠離本港，天文台今早（3日）除下所有熱帶氣旋警告信號。天文台昨日（2日）發出8號風球時，作為發出風球標準的八個測風站中沒有一個錄得烈風。天文台今日解釋，各大電腦模式頗為一致地預報尼格會於本港以南150公里內掠過，預料屆時尼格的烈風區有機會影響本港，故基於當時的氣象數據及公眾安全考慮，天文台發出8號風球。



不過尼格「愈夜愈精神」，今日凌晨於本港以南40公里左右掠過時，八個測風站中長洲錄得暴風，其餘風站包括位於維港內的青洲、大老山、大美督及橫瀾島等亦錄烈風或以上。



▼11月2日 八號風球下旺角風雨晚上▼



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「8中0」：八個指定測風站風力在掛8號波時沒一錄得烈風

《香港01》由11月1日起持續追蹤在尼格吹襲下，本港八個指定測風站的風力，發現天文台在發出8號風球時，沒有一個測風站錄得烈風。天文台今日發文表示，尼格昨日靠近廣東沿岸時，受東北季候風及較涼海水影響，其強度逐漸減弱。縱使如此，本港昨日早上普遍吹強風，高地間中吹烈風。

另外，根據天文台與飛行服務隊合作的下投式探空資料顯示，昨日早上尼格中心東側的風力達到暴風程度。而各大電腦模式頗為一致地預報尼格會在昨日稍後於本港以南150公里內掠過，當時預料屆時尼格的烈風區有機會影響本港。天文台強調，基於當時的氣象數據及公眾安全考慮，天文台於昨日下午1時40分發出了八號烈風或暴風信號。

八號信號生效期間，本港東部及南部部分地區吹烈風。高地間中更達到暴風程度。（天文台網頁圖片）

今日凌晨僅長洲錄得暴風 滯後「8中1」

文中表示，尼格最終在今日凌晨時分於本港以南40公里左右掠過。加上受尼格雨帶影響，本港東部及南部部分地區吹烈風，八個測風站中長洲亦更錄得暴雨，即達「八中一」；而高地更間中達暴風程度，包括大老山及昂坪等。天文台又指，隨著尼格移入珠江口，本港風力普遍減弱，天文台在今早5時20分改發三號強風信號，所有熱帶氣旋警告信號亦於早上6時20分取消。

對上一次11月掛八號風球在40年前

天文台又稱，尼格是自1946年有記錄以來第三個有需要於11月發出八號烈風或暴風信號的熱帶氣旋，對上一次11月的八號波已是1972年的「柏美娜」。

澳門氣象局同稱因氣象風險考量發出8號風球

澳門氣象局今日同樣發文表示，尼格預測路徑非常接近澳門，並預料維持熱帶風暴級別的強度，直接在其附近上空掠過；同時，根據預測資料顯示，由於不能排除尼格為澳門帶來8級風力的可能性，對當地將構成一定的威脅，基於氣象風險考量，澳門氣象局決定發出8號風球。

該局又表示，參考今日凌晨3時的觀測資料，尼格於到達香港以南海域時，曾為港帶來8級、甚至更強風力，並指如尼格按預測路徑掠過澳門上空，預計亦很大機會帶來8級風力。

尼格珠海香洲區登陸距香港天文台60公里 東北側8級風區僅於澳門半島數公里附近掠過

然而尼格路徑卻較預測略為偏北，最終於澳門以東掠過，並於珠海香洲區登陸，如以港珠澳大橋及大炮台站之間距離計算，尼格東北側相關的8級風區域僅於澳門半島數公里附近掠過。根據澳門氣象局所指，尼格於珠海香洲區登陸，即與本港天文台僅距離約60多公里。

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