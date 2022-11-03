尼格風球｜8號風球指標測風站僅長洲達標　「標尾會」錄暴風風力

熱帶氣旋尼格（Nalgae）昨日（2日）襲港，天文台下午1時40分發出8號風球。不過天文台八個用以參考是否發出8號風球的氣象站，昨日無一錄得最高持續風速達烈風程度（時速63公里以上）。尼格到今日（3日）凌晨移至本港西南約50公里終發威，長洲氣象站「標尾會」錄得烈風，而且在尼格最接近香港時，更錄得暴風風力（時速88公里或以上），出現最高持續風速92公里。



至於其他測風站，大老山及橫瀾島均錄得暴風風力，需且大都在凌晨時份錄得最高持續風速達烈風程度，8號風球早了半日發出？



▼11月2日 八號風球下旺角風雨晚上▼



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▼11月2日 杏花邨大浪拍岸▼



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尼格今凌晨僅佢天文台40公里

尼格今日清晨減弱為熱帶低氣壓，澳門氣象局表示，它於4時50分在鄰近的珠海市香洲區登陸。

根據香港天文台錄，尼格昨晚上8時集結在天文台之東南約100公里，其後向西北移動，進入天文台100公里範圍內。天文台在8時40分改發八號東北烈風或暴風信號，取代八號西北烈風或暴風信號。

到今日凌晨1時，尼格移至天文台之西南偏南約50公里，至凌晨2時，更拉近至天文台之西南偏南約40公里，向西北移動，時速約10公里，掠過香港南部水域，移向珠江口一帶。受到尼格及東北季候風的共同影響，本港東部及南部部分地區正吹烈風，風力上升，雨勢加劇，天文台一度發出黃色暴雨警告。40公里為尼格最接近香港的距離，其後遠離並減弱。

尼格一度維持向北移動 擾亂天文台發8號風球評估

8號風球卻無風，翻查尼格移動路徑圖，在昨日下午尼格一直在香港東南偏南約200公里，保持較為偏北的路徑逼近華南沿岸，直接影響本港風向及風力。

根據天文台過往解釋熱帶氣旋「東登」及「西登」差別的文章中解釋，由於北半球的熱帶氣旋，風是以逆時針方向流向風暴中心。當熱帶氣旋由本港東面靠近，主要吹偏北風，但因北面有內陸山勢阻擋，本港風力便會較低；尼格昨日日間主要在本港東南面，因此主要風向為西北風。

相反如果熱帶氣旋在香港西至南面掠過時到，風由東面海面吹來，由於東面沒有天然屏障擋風，強風會正面吹襲本港，風力亦會較大。

天文台昨發出的8號風球時，為西北烈風或暴風信號，而非原先預計的東北烈風或暴風信號，也正解釋為何8號風球下卻無風。

尼格11月2日晚上減弱為熱帶風暴，集結在香港天文台之東南約100公里。（天文台圖片）

到天文台昨晚8時40分改發八號東北烈風或暴風信號時，代表尼格已轉至本港以南，其後再向西北移動，並逐漸靠近本港，主要風力也改變為東北風，其後轉為東南風，各氣象站錄得起風了，維港兩岸的青洲、中環、北角等氣象站開始錄得強風至烈風，高山大老山和昂坪、以及南端長洲泳灘及橫瀾島風力不止烈風，最高持續風速更達暴風風力。

長洲測風站「標尾會」，由凌晨0時半至3時半錄得烈風，為八個8號風球指標測風站唯一達標。

▼11月2日 8號風球生效前往尖沙咀海傍情況▼



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▼11月2日 市民8號風球下在尖沙咀海傍看「風」景▼

