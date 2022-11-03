尼格風球｜殘餘相關驟雨影響沿岸　月全食11.8上演天文台料將天晴

熱帶氣旋「尼格」減弱及遠離本港，不過本港天色未見好轉。天文台表示，與尼格殘餘相關的驟雨正影響廣東沿岸，本港今日（3日）下午及今晚天氣仍多雲，有幾陣驟雨。天文台又預測，一股清勁至強風程度的東北季候風在未來數天持續影響華南沿岸，該區亦有幾陣驟雨。預料隨著高空反氣旋增強，下周初至中期華南普遍晴朗。



另外，下周二（8日）本港上空將會上演月全食天文現象，屆時月亮會呈現出銅紅色，故又被稱為「血月」。根據天文台預測，下周二將大致天晴，相信市民很大機會可觀賞到月全食。



▼11月2日 八號風球下旺角風雨晚上▼



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天文台表示，與尼格殘餘相關的驟雨正影響廣東沿岸；同時，一股清勁的東北季候風正影響該區。本港下午及今晚天氣預測為多雲，有幾陣驟雨，吹和緩至清勁偏東風。展望未來一兩日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，明日（4日）氣溫則介乎22至25度。

天文台又料，下周初將漸轉天晴。下周一是廿四節氣中的「立冬」，代表冬季開始。天文台預測下周一將部份時間有陽光，氣溫介乎21至25度，仍較和暖。下周三（9日）起連日天色將好轉，連續四日天晴，氣溫亦回升至最高27度。

▼5月26日，本港上空出現「超級血月」▼



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下周二本港將現月全食「血月」

另外，太空館指下周二本港上空將會上演月全食天文現象，月球會呈現出不常見的銅紅色，全港多區都可以觀賞得到。當天月球於下午5時37分東升，其時月食已經開始。晚上6時16分，月球完全進入地球本影，歷時約1小時26分鐘的月全食揭開序幕。隨後的月偏食則會於8時49分完結。

在月食發生的同時，太空館指同時還會發生另一個天文現象「月掩天王星」，市民可以在望遠鏡中看到月球和天王星雙雙出現。根據天文台預測，下周二將大致天晴，相信市民很大機會可觀賞到月全食及「月掩天王星」的現象。