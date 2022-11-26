遇氣溫「過山車」　天文台料下周三急降12度　下周末起又回暖

本港未來一周氣溫如坐「過山車」！天文台預料，一道冷鋒會在下周二（29日）稍後至下周三（30日）早上橫過華南，期間氣溫由最高攝氏28度急跌12度，至最低的攝氏16度，之後兩日更降溫至14度，下周末起氣溫已回升至最高攝氏21度，市民記緊注意在多變氣溫下注意保暖。



▼11月25日 連續數日下雨氣溫稍為落▼



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天文台表示，一道廣闊雲帶正為廣東沿岸及南海北部帶來有雨的天氣，預測本港今日（26日）下午及晚上均大致多雲，有一兩陣雨，吹和緩東至東北風。展望明日（27日）有幾陣雨，隨後一兩日日間相當溫暖。

天文台又預料，預料一道冷鋒會在周二稍後至周三早上橫過華南，受隨後的強烈東北季候風影響，下週中期華南沿岸天氣顯著轉涼，風勢頗大。周下氣溫顯著下降，下周後期早上相當清涼。

據天文台九天天氣預測，明後日氣溫暖和，至下周二最高氣溫更達攝氏28度，但隨冷鋒襲港，周三會急降最多12度到最低氣溫攝氏16度，其後兩日更進一步跌至14度，最高氣溫亦只有17度。

不過，下周六（12月3日）起，氣溫又將慢慢回升，周日（12月4日）最高氣溫重上攝氏21度，即較周五最凍時回升7度。天文台亦預計下周最冷的周四及周五大致多雲、有幾陣雨，吹和緩至清勁的4至5級北至東北風，離岸間中吹6級強風。

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