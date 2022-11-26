遇氣溫「過山車」 天文台料下周三急降12度 下周末起又回暖
撰文：何瑞芬
出版：更新：
本港未來一周氣溫如坐「過山車」！天文台預料，一道冷鋒會在下周二（29日）稍後至下周三（30日）早上橫過華南，期間氣溫由最高攝氏28度急跌12度，至最低的攝氏16度，之後兩日更降溫至14度，下周末起氣溫已回升至最高攝氏21度，市民記緊注意在多變氣溫下注意保暖。
▼11月25日 連續數日下雨氣溫稍為落▼
+6
天文台表示，一道廣闊雲帶正為廣東沿岸及南海北部帶來有雨的天氣，預測本港今日（26日）下午及晚上均大致多雲，有一兩陣雨，吹和緩東至東北風。展望明日（27日）有幾陣雨，隨後一兩日日間相當溫暖。
天文台又預料，預料一道冷鋒會在周二稍後至周三早上橫過華南，受隨後的強烈東北季候風影響，下週中期華南沿岸天氣顯著轉涼，風勢頗大。周下氣溫顯著下降，下周後期早上相當清涼。
據天文台九天天氣預測，明後日氣溫暖和，至下周二最高氣溫更達攝氏28度，但隨冷鋒襲港，周三會急降最多12度到最低氣溫攝氏16度，其後兩日更進一步跌至14度，最高氣溫亦只有17度。
不過，下周六（12月3日）起，氣溫又將慢慢回升，周日（12月4日）最高氣溫重上攝氏21度，即較周五最凍時回升7度。天文台亦預計下周最冷的周四及周五大致多雲、有幾陣雨，吹和緩至清勁的4至5級北至東北風，離岸間中吹6級強風。
▼11月8日市民尖沙咀觀看月食落空▼
+9
天氣交通｜今日最高氣溫約25度 今明有雨 下周初相當溫暖天文台指寒潮南侵要過三關 下周中市區未必最低14度天文台料下周三氣溫顯著下降 隨後兩天僅得14度持續有雨天氣交通｜今日最高氣溫約24度 連續多日有雨 下周中顯著轉涼天氣轉涼｜受雲帶影響未來數日有雨 天文台料下周三急降11度