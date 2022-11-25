天文台指寒潮南侵要過三關　下周中市區未必最低14度

踏入11月深秋，本港在天陰有雨下氣溫稍降，天文台預測下周三（30日）起一連三日的氣溫都維持在十幾度，12月首兩天氣溫均介乎攝氏14至18度。



天文台科學主任今日（25日）撰文指出，下星期四（12月1日）及星期五（12月2日）天氣相當清涼，但最低溫度能下探多少，要視乎冷空氣向南擴展的路徑，集合預報系統對此仍有分歧，差異在9至17.5度之間徘徊。而冷空氣南侵要「過三關」，當抵達香港北部後，仍然要翻過近一千米高的大帽山才能南侵入市區，冷空氣南侵幅度一有細微變化，本地氣溫的跌幅便有所不同。



下周二及三半日跌12度

本港近日天陰有雨，氣溫降至2字頭，今日介乎21至23度。在有「志明橋」之稱的九龍灣偉業街行人天橋，有人穿上厚外套，也有人赤膊跑步。

天文台指一道廣闊雲帶會在未來一兩日覆蓋廣東。下周初廣東沿岸風勢微弱，日間相當溫暖；但預料一道冷鋒會在下周二（29日）稍後至周三（30日）早上橫過華南，受隨後的強烈東北季候風影響，下周中期華南沿岸天氣顯著轉涼，風勢頗大。

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下周二及三為氣溫分水嶺，天文台預測下周二市區最高28度，但下周三最低只有16度，半日間跌12度。

冷鋒會在下周二稍後至周三早上橫過華南

天文台科學主任何樂平、黎倩琪、鄧志傑今日撰文《冷鋒換入攻勢凌厲，暖濕氣團敗北離場！》，指出過去數天受高空擾動影響，本港多雲，有驟雨，到周六日仍會有幾陣雨，而下周初廣東沿岸風勢微弱，主要受暖濕氣團影響，日間相當溫暖，早晚有一兩陣薄霧；而一道冷鋒會在下周二稍後至周三早上橫過華南，最新的電腦模式預測圖顯示，隨後的強烈東北季候風會「掃走」原有的暖濕氣團，該區氣溫將顯着下降。

預測低至9度可能性最高20%

文章指出，根據最新的「最低溫度概率預報」，本港氣溫會在下星期三顯著下降，星期四及星期五天氣相當清涼，「但最低溫度能下探多少要視乎冷空氣向南擴展的路徑，集合預報系統對此仍有分歧」。

該圖表顯示，預測13至17度的可能為40%至50%，而低至9度或16.5度的可能性為10%至20%。

寒潮襲港要過三關 市區最後屏障為大帽山

該文引述「寒潮過三關」指出，位於西伯利亞的冷空氣需要西風槽的幫助，通過第一重「考驗」向南擴展；而南支西風槽產生的高空擾動能提供額外推動，幫助囤積在華中的冷空氣翻過華南的山脈（第二重「考驗」）抵達廣東沿岸地區。

由於冷空氣直接由陸地抵港，本地氣溫會有較大的跌幅；反之，若缺少了高空擾動的幫助，部分冷空氣則要繞過華南的山脈，沿中國東南沿岸地區繼續南下，冷空氣的性質往往變得相對較暖，本港的跌溫幅度便會較細。當冷空氣抵達香港北部後，仍然要翻過近一千米的大帽山才能南侵入市區（第三重「考驗」），從電腦預報模式（圖一）來看，廣東沿岸的南北溫度差異頗大，冷空氣南侵幅度一有細微變化，本地氣溫的跌幅便有所不同。

天文台提醒，天氣轉變可能影響健康，長者和慢性病患者宜多加注意。