「耶穌光」照傍晚　冷鋒周二至周三橫過廣東沿岸　天文台料跌14度

尚有兩日就踏入12月，即冬季開始。天文台指一道冷鋒今日（28日）在華中形成，預料明晚（29日）至星期三（30日）早上橫過廣東沿岸，本港氣溫將由明日日間最高攝氏29度，到星期三晚降至最低15度，一日間急降14度，較今早11時半的預測差距再多一度。



12月1日及2日（星期四及星期五）氣溫再略跌，天文台預測市區低至13度，新界再低兩三度，即有可能降至10度，如打鼓嶺。氣溫會在下周三（12月7日）「大雪」前逐步回升。



今日（28）再見陽光，在下午近5時，有市民在西九龍文化區望向西面天空，看到陽光透過雲隙照落維港，形成「耶穌光」美景 ；到近6時日落時間，在青公沙倉可看到天空出現「暮曙光」，拍攝者形容「靚到嘩嘩聲」。

市區周三晚降至15度

天文台今日表示，覆蓋廣東沿岸的雲帶逐漸轉薄，今日初時有幾陣雨，部份地區錄得數毫米雨量，早晚有薄霧；日間部分時間有陽光，氣溫普遍上升至28度或以上。

一道冷鋒今日在華中形成，會在明晚至星期三早上橫過廣東沿岸，星期三該區北風增強，大致多雲及有一兩陣雨，初時能見度較低，氣溫顯著下降。天文台料市區會由明日日間最高29度，到星期三晚降至15度，差距擴至14度；到星期四及五早上相當清涼，市區跌至13度，新界再低兩三度

天文台11月28日晚上11時20分發出的九天天氣預報。（天文台網頁圖片)

打鼓嶺兩日間由31度降至12度

「香港最凍」地區之一的打鼓嶺，未來兩日搵差更大，將由明日最高31度，到星期三深夜降至12度，相差19度；自動分區天氣預報顯示，星期四更只有10度。

天文台預測本周四深夜至周五凌晨會相當清涼，加上大風及有雨，會令人份外感到寒風到來。（天文台圖片）

▼11月25日 連續數日下雨氣溫稍為落▼

