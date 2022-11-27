天文台下調周四、周五氣溫預測　最低僅13度　部份地區跌至11度

本港今日（27日）大致多雲，有幾陣雨，略為清涼，截至正午12時，多區最低氣溫約攝氏21度，包括屯門、西貢、沙田等地，而大帽山的最低氣溫更已降至攝氏15.8度。



天文台預測，未來一兩日日間相當溫暖，但周三（30日）北風增強，天氣將轉涼，至周四、五受強烈東北季候風影響，下調預測最低氣溫由14度降至13度，早上相當清涼，打鼓嶺最凍僅得11度。至周末及下周初氣溫才會逐步回升。



▼11月25日 連續數日下雨氣溫稍為落▼



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今日下午及晚上大致多雲 有幾陣雨

截至正午12時，本港今日多區最低氣溫約攝氏21度，包括屯門、西貢、沙田等地，部份地區更降至攝氏20度以下。天文台指，本港今日下午及今晚的天氣大致多雲，有幾陣雨，部分地區能見度較低。

未來一兩日日間相當溫暖 早晚有薄霧

據天文台的九天天氣預測，隨著高空反氣旋增強，未來一兩日部份時間有陽光，日間相當溫暖，氣溫介乎攝氏23至28度，早晚有薄霧。

九天天氣預報（天文台）

周四、周五最低氣溫跌至攝氏13度 打鼓嶺最凍

但預料一道冷鋒會在周二晚至周三早上橫過廣東沿岸，周三（30日）北風增強，氣溫將顯著下降，最低氣溫將降至攝氏15度，大致多雲，也有一兩陣雨，離岸間中吹6級強風。

隨後的周四（12日1日）及周五（12月2日），受強烈東北季候風影響，最低氣溫將進一步下跌至攝氏13度，早上會相當清涼。據自動分區天氣預報，周四打鼓嶺在早上8時氣溫僅得攝氏11度，而沙田及流浮山氣溫為攝氏12度。

12月1日早上8時的自動分區天氣預報（天文台）

至周末開始氣溫逐步回升

本港氣溫要待到周末才會逐步回升，至下周一及二（12月5及6日），將進一步回升至介乎攝氏18至22度，大致多雲，日間短暫時間有陽光。