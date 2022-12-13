寒冷天氣｜天文台料明起急凍至12度　下周兩日低見9度　一區僅4度

寒風將殺至，下周氣溫更或跌穿「雙位數」！天文台預測，受東北季候風補充及一道雨帶影響，未來一兩日廣東沿岸地區天氣寒冷，料明日（14日）天氣逐漸轉冷，並降低預測市區最低氣溫至12度，有機會發出今年入冬首個寒冷天氣警告。至於下周四（22日）為冬至，料將大致天晴及乾燥，最低氣溫約為14度，市民外出用膳亦要多添衣。



天文台又預料一股強烈冬季季候風會在周五（16日）晚間抵達華南沿岸，周末至下周初該區天氣進一步轉冷。根據九天天氣預測，下周日（18日）及下周一（19日）氣溫同樣料低見9度，周日初時離岸及高地更間中吹8級烈風，而打鼓嶺下周一更或只得4度。



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天文台表示，東北季候風正為廣東沿岸地區帶來相當清涼的天氣。同時，一道廣闊雲雨帶正覆蓋該區。此外，華北氣壓正在上升，預料一股季候風補充會在明日抵達華南沿岸。預測今日多雲，有一兩陣微雨，今晚相當清涼，吹和緩至清勁北風。

明日天氣逐漸轉冷達寒冷程度

展望明日密雲，有幾陣雨，天氣逐漸轉冷，氣溫介乎12至15度，達寒冷程度，天文台有機會發出今年入冬首個寒冷天氣警告。預測隨後一兩日天氣仍然相當清涼，周四（15日）多雲，有幾陣雨，氣溫介乎13至16度。

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天文台料周末期間北風增強，天氣顯著轉冷。周六（17日）天氣轉冷，最低氣溫降至11度，與前一日（16日）最高氣溫18度相比，即一夜跌七度。

下周日及周一市區僅得9度

天文台又預測，下周日及一同樣天氣寒冷，天晴及日間非常乾燥；氣溫則同樣料介乎9至15度，或破今年入冬以來的最低氣溫。而下周一新界多區則料低見5至6度，包括大埔、流浮山及上水等，打鼓嶺更或只得4度，市民要做好保暖。

冬至相對溫暖 最低料也有14度

下周四為冬至，代表一年中最寒冷的時期，亦是一家團聚「做冬」的日子。天文台料下周四大致天晴及乾燥，早晚相當清涼，氣溫則回升至介乎14至19度。

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