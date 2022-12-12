寒冷天氣｜天文台降低周日氣溫預測　最低僅9度　多區只得個位數

本港正式踏入冬季。天文台今日（12日）公布，預料一股強烈冬季季候風會在週末抵達華南沿岸，區內北風增強天氣顯著轉冷。天文台更進一步調低周日（18日）最低溫預測，當日最低只有9度，多個地區清晨時分氣溫只得「個位數」，由於同日早上亦是舉行單車節的日子，參賽選手謹記保暖。而寒冷天氣亦會由周日起，維持一連三日。



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天文台表示，今日最低氣溫約14度，最高氣溫約19度。大致多雲及乾燥。早晚天氣清涼，日間短暫時間有陽光。吹和緩至清勁偏北風，離岸間中吹強風。

天文台亦指，本港受東北季候風補充及一道雨帶影響，未來數天廣東沿岸地區天氣相當清涼。預料一股強烈冬季季候風會在週末抵達華南沿岸，屆時該區北風增強，天氣顯著轉冷。

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天文台預計，明日氣溫與今日相約，溫度介乎14至18度，吹和緩北風，初時吹清勁北風。明日大致多雲，稍後有一兩陣微雨，早晚溫度相當清涼。周三至周五有幾陣雨，氣溫介乎13至18度不等。

周末起氣溫急降

周六起氣溫進一步下降，天氣轉冷，大致天晴及乾燥。最低氣溫降至11度，吹和緩至清勁北風，離岸及高地間中達烈風等級。而天文台更進一步調低預測周日（18日）最低溫度，由10度降一度至9度。而據分區天氣預測，當日清晨時份，西貢、將軍澳等地錄得8度，大埔、沙田、屯門僅錄得7度，上水僅6度，而打鼓嶺更僅得5度。

下周一天氣仍寒冷，最低氣溫仍只得10度，屯門、大埔在清晨時份只得8度，石崗、上水、流浮山僅7度，打鼓嶺亦僅得6度，下周三天氣開始回升，暫別寒冷天氣。