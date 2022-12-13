寒冷天氣｜天文台發出入冬首個寒冷天氣警告　周三料市區低見12度

寒風將至，天文台今午（13日）4時20分發出寒冷天氣警告，為今年入冬後首個寒冷天氣警告。天文台預測，本港明日（14日）天氣寒冷，市區最低氣溫約在12度左右，新界及高地會再低一兩度。



社會福利署提醒，由於天氣嚴寒，要特別提醒長者注意保重身體，並呼籲其親友和鄰居多關心及慰問體弱長者的身體狀況，尤其是獨居長者，有需要時可致電社署熱線求助，電話2343 2255。



▼11月25日 連續數日下雨氣溫稍為回落▼



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周三逐漸轉冷 市區介乎12至14度 新界再低一兩度

天文台表示，廣東沿岸地區天氣相當清涼。同時，一道廣闊雲雨帶正覆蓋該區。此外，華中氣壓正在上升，預料一股東北季候風補充會在明早抵達華南沿岸。天文台預測今晚密雲，有幾陣雨。明日天氣逐漸轉冷，市區氣溫介乎12至14度，新界再低一兩度，打鼓嶺明早更或得9度。料明日吹和緩至清勁北風，初時離岸間中吹強風。

入冬首個寒警下 天文台籲免長時間置身寒風中

天文台今日發出入冬首個寒冷天氣警告，並提醒市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通；亦應避免長時間置身在寒風中，以免著涼而影響健康。衞生防護中心則指寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。

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下周初大埔、流浮山及上水只5至6度

天文台又展望隨後一兩日仍然相當清涼及有幾陣雨。周末期間北風增強，天氣顯著轉冷，下周日（18日）及下周一（19日）天氣寒冷，天晴及日間非常乾燥，市區氣溫料降至9度，或破今年入冬以來的最低氣溫；新界或再低幾度，多區料低見5至6度，包括大埔、流浮山及上水等，打鼓嶺更或只得4度。

▼11月30日 冷鋒殺到氣溫顯著下降▼

