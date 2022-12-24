天文台預測聖誕至元旦日天氣清涼　除夕前再降溫　下周五低見12度

近日天氣持續清涼，明日聖誕日天文台預測天晴乾燥，稍回暖至最高19度，但到下周五（30日）除夕前會再降溫至最低12度，下周六（31日）除夕夜則低見13度，在元旦過後預計天氣會回暖，元旦翌日（1月2日）氣溫回升至15至20度。



▼12月18日 市區氣溫11度，市民穿上厚衣外出▼



天文台今日（24日）表示，乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，本港今日平安夜天晴，吹和緩東北風，離岸風勢間中清勁。聖誕節假期同樣天晴乾燥，早晚清涼，日夜溫差會較大。

天文台九天天氣預報。（天文台截圖）

除夕最低氣溫13度 元旦日清晨持續低溫

乾燥的東北季候風帶來普遍晴朗的天氣，會在未來數日持續。天文台指內陸地區的日夜溫差會較大。不過受冬季季候風影響，下周後期寒冷。除夕(31日)當日的氣溫界乎13至18度。根據天文台自動分區天氣預報，打鼓嶺在當日早上7時只有10度。

較多市民出外倒數的除夕夜，晚上8時及倒數的0時0分，市區如尖沙咀等會有17度。不過如果想上山看元旦日出，在元旦(1月1日)凌晨5時，石崗只有12度。而日出時的7時，市區的青衣都只有14度，想看日出就要注意保暖。

▼12月22日 將軍澳冬至晨曦彩霞伴日出▼

