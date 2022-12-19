何栢良籲特首除夕前撤銷「無用措施」　料內地疫情高峯至明年2月

政府早前取消掃描「安心出行」二維碼及黃碼安排，港大感染及傳染病中心總監何栢良今（19日）在電台表示，疫情過去三年已困擾香港，籲港府在除夕前「清晒啲冇用嘅嘢（措施）佢」，認為可取消學生每日快測及大廈強檢，亦應只公布住院及用呼吸機數字。



他料內地疫情會維持高水平，至少到明年2月，建議港府可預留一批二價疫苗予身處香港、夠期接種加強劑的內地人，為1月兩地免檢通關製造條件。



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何栢良在商台《在晴朗的一天出發》表示，疫情已困擾香港近3年，應隨國際復常腳步，促請特首李家超取消一些不必要措施。

清晒啲冇用嘅嘢（措施）佢，啲檢測、檢疫、安心出行，等市民可以迎接2023新嘅一年。 港大感染及傳染病中心總監何栢良

倡取消學生快測及大廈強檢

他又說，現時醫院每日仍有人在門口把守，派紙探熱，形容措施「好無謂」、成效微乎其微，更有新界醫院已帶頭取消該些措施。

何又指出，目前內地已不統計輕症，亦減少核酸檢測，無病徵則可不做核酸，認為香港亦可跟從做法，取消學生快測、大廈強檢安排。他亦指香港大部份屬輕症個案，計及該些數字意義不大，可聚焦公布住院及用呼吸機數字。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

倡預留二價疫苗予內地港人

至於內地疫情方面，何栢良稱內地專家料病毒即時傳播率為16至18，即代表傳播非常快，「話2,000幾，但每日省市個案起碼加兩個0咁樣先大致反映到（實際疫情）」，認為高峰期一定會持續，加上新年春運人流轉變而攀升，料高水位持到至少明年2月。

他建議，港府可容許內地到港人士接種補充劑，即可預留部份二價疫苗，給予身處香港、夠期接種加強劑的內地人，為1月兩地免檢通關製造條件。