2023｜消息：除夕倒數回歸維港兩岸　夜空多媒體匯演重現璀璨煙火

2023年即將到來，旅遊發展局今年將再辦跨年倒數活動，並由西九「回歸」維港兩岸，雖然不會如2018年及之前有大型海上煙花匯演，不過消息人士透露，維港兩岸將會上演結合多媒體效果的「特別匯演」，結合煙火效果，一樣璀璨，意味市民屆時可在維港兩旁「睇騷」，送舊迎新。



2019年起取消除夕煙花匯演

本港自2007年起，每年除夕均由旅發局主辦，於維港兩岸舉辦大型跨年倒數活動，重頭戲是煙花倒數匯演。不過，2019年正值反修例示威浪潮仍未平息，旅發局首度宣布取消煙花匯演，改為上演加強版「幻彩詠香江」代替。

緊隨其後的2020年及2021年除夕，則因疫情肆虐，繼續停辦煙花匯演，其中2020年改為網上倒數；2021年雖然復辦實體活動，於西九文化區舉行「香港跨年倒數演唱會」，但維港大型煙花匯演未有同步「回歸」，改為舉辦加強版「幻彩詠香江」，維港兩岸大樓天台發放煙火。

▼2021除夕西九文化區倒數演唱會▼



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續無煙花匯演 多媒體特別匯演有煙火盛放

隨着本港邁向復常，旅遊界亦蓄勢待發，密鑼緊鼓籌備，以重新接待各國旅客。據了解，旅發局即將公布今年的跨年活動，有別去年移師至西九的做法，今年將會回歸維港兩岸倒數，屆時兩岸大大廈將有結合多媒體效果的「特別匯演」，猶如更大型的「幻彩詠香江」。

雖然沒有海上煙花匯演，不過消息人士透露，多媒體效果「特別匯演」會包括「煙火盛放」畫面，換言之，港人將有望於踏入新一年之際，在煙火劃過夜空的環境下，於維港兩旁迎接送舊迎新。

▼2021除夕西九文化區倒數演唱會▼



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▼重溫2018年除夕煙花匯演▼

