冬至｜做冬回暖至聖誕假期　天文台料除夕夜帶寒意　市區最低13度

今日冬至（22日）寒意消，市區在中午以前錄得最高氣溫19.5度，為近五年第二暖冬至。不過，天文台料下周後期將再急轉冷，受季候風補充影響，下周六除夕（31日）市區最低氣溫跌至13度。



至於周未的平安夜與聖誕節，天文台預料溫暖，但因受乾燥的東北季候風影響，新界日夜溫差較大。以打鼓嶺為例，聖誕節早上7時氣溫跌至9度，但至下午兩時，氣溫則回升至18度。



▼12月18日 市區氣溫11度，市民穿上厚衣外出▼



今日冬至不少人都外出與家人「做冬」，天文台指，本港地區今日吹和緩北至東北風，風勢間中清勁，晚上會相當清涼。據天文台自動分區天氣預報，晚上八時多區今日晚上最低氣溫跌至15度，當中包括打鼓嶺、石崗及流浮山一帶。至於市區的天氣則比較溫暖，平均約有17度。

天文台又指，今日天晴，非常乾燥。乾燥的東北季候風正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣。正午時分，本港大部分地區的相對濕度維持在百分之三十左右。

天文台預測晚上八時，多區今日晚上最低氣溫跌至15度，當中包括打鼓嶺、石崗及流浮山一帶。（天文台網站）

另外，今個周未就是聖誕節，天文台預料，攝氏13度的最低氣溫將維持到平安夜（24日），隨後由聖誕（25日）至下周二（27日）最低氣溫則逐步回升至攝氏15度。

天文台又指，乾燥的東北季候風會在未來數日持續為華南沿岸帶來普遍晴朗及相當清涼的天氣，內陸地區日夜溫差較大。聖誕節期間天晴乾燥，早晚相當清涼，但新界日夜溫差較大。以打鼓嶺為例，聖誕節早上7時氣溫跌至9度，但至下午兩時，氣溫則回升至18度。

不過，回暖的天氣不會持續，天文台預料，受季候風補充影響，下週後期廣東天氣轉冷，下周四（29日）天氣開始急轉冷，料再觸發寒冷天氣警告，除夕當日氣溫跌至最低13度。當日吹東至東北風4至5級，部分時間有陽光。早上相當清涼。