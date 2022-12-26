天文台預測除夕夜低見13度　元旦假期氣溫回升至最高21度

天氣持續寒冷及乾燥，天文台預測本周六（31日）除夕夜低見13度。受乾燥的東北季候風影響，華南沿岸未來一兩日大致晴朗，內陸地區日夜溫差較大，一股季候風補充亦會在本週後期為廣東帶來寒冷的天氣。但隨著季候風補充緩和，到元旦翌日假期，氣溫回升至最高21度。



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天文台今日（26日）預測，受乾燥的東北季候風影響，華南沿岸未來一兩日大致晴朗，內陸地區日夜溫差較大。一股季候風補充會在本週後期為廣東帶來寒冷的天氣，本周五（30日）最低12度，翌日除夕則最最低13度。隨著季候風補充緩和，元旦假期沿岸地區氣溫稍為回升，元旦翌日氣溫回升至16至21度，但至下周三（1月4日）又見13度低溫。

天文台預測，乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣。今日正午時分，本港大部分地區的相對濕度降至百分之六十以下。本港地區下午及今晚天氣預測，天晴乾燥，吹和緩至清勁東至東北風。展望未來一兩日大致天晴，早上仍然清涼，新界日夜溫差較大，本週後期天氣轉冷。

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