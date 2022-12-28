季候風補充殺到又再凍　明日跌至13度　除夕天晴回暖料達20度

踏入年尾天氣持續寒冷，天文台今日（28日）預料，一股東北季候風補充會在未來兩三日，為廣東沿岸帶來相當清涼及乾燥天氣，日夜溫差較大，預料明日（29日）氣溫會再回落，最低溫13度，寒冷天氣維持兩日，除夕（31日）料氣溫會回升至最高20度，相信市民可以過「暖笠笠」的除夕夜，與親朋好友一同倒數。不過，天文台提醒，除夕日的早上相當清涼，記緊外出要帶多件衫，以免着涼。



▼12月25日 近九年最凍聖誕節情況▼



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（天文台分區天氣預報截圖）

天文台在中午時份表示，市區溫度為19.2度，預料今日氣溫介乎14至19度，濕度為60%。根據分區天氣預報，將軍澳、長洲的氣溫已升穿「二字頭」，錄得21度，赤鱲角、屯門、打鼓嶺、青衣、尖沙咀天星碼頭、黃竹坑、橫瀾島的監測站亦錄得20度，反映中午時份，氣溫已續漸回暖。

天文台表示，東北季候風正為華南沿岸帶來晴朗的天氣，而廣東北部氣壓正在上升，預料一股季候風補充會在晚間抵達沿岸地區，預料本港今日天晴乾燥、晚上清涼，部份時間多雲，吹和緩東北風，今晚風勢清勁。

▼12月18日 市區氣溫11度，市民穿上厚衣外出▼



（天文台截圖）

天文台指，一股東北季候風補充會在未來兩三天為廣東沿岸帶來相當清涼及乾燥的天氣，故預料明日（29日）及後日（30日）天氣持續寒冷，最低氣溫僅13度，日夜溫差會較大，市民記緊要保暖。

不過，周五過後，季候風將開始緩和，氣溫亦會逐漸回暖，天文台最新預測，調高除夕當日的天氣預測，預料當日氣溫介乎14至20度，惟早上仍會相當清涼，元旦假期的氣溫逐漸回升，預料1月1日的氣溫將介乎15至20度，部份時間有陽光，日間持續乾燥。