冷鋒周日殺到天文台料一夜急跌10度　「大寒」當日稍回暖

本港天氣乍暖還寒，新年前更料將急轉冷。天文台預測，一道冷鋒會在周日（15日）橫過華南，受隨後的強烈東北季候風影響，下周初至中期該區天氣轉冷。根據天文台九天天氣預報，周日氣溫顯著下降，與下周一（16日）的溫差達10度，而下周一起連續四日氣溫達寒冷程度，當中下周二（17日）市區氣溫更低見11度，打鼓嶺更或得7度。

不過，踏入廿四節氣中的「大寒」，即1月20日當天，天文台預料會稍為回暖，最高氣溫達18度。



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天文台表示，一股偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道廣闊雲帶正覆蓋該區。預測今日（11日）多雲，有一兩陣微雨，吹和緩至清勁東至東北風。展望明日（12日）仍有幾陣雨，而隨著偏東氣流減弱，料周五（13日）及周六（14日）溫暖有霧，氣溫回升至最高25度。

不過天文台料周日冷鋒「殺到」，初時有霧及有一兩陣微雨，下午短暫時間有陽光，稍後時間氣溫顯著下降。而下周一則料將部份時間有陽光，日間乾燥，早上天氣寒冷，氣溫跌至介乎12至16度，與前一日最高氣溫22度相比，即一夜急跌10度。

由下周一起將一連四日天氣寒冷，下周二部份時間有陽光及乾燥，市區氣溫進一步跌至介乎11至15度，新界多區包括將軍澳、沙田及屯門只得10度，而打鼓嶺更或達嚴寒程度，低見7度。

下周四（19日）為年廿八，傳統上會「洗邋遢」，不過天文台料下周四早上天氣仍寒冷，氣溫介乎12至18度，市民進行大掃除時注意保暖。而下周五（20日）為年廿九，亦是廿四節氣中的「大寒」，代表一年中最冷的時期。天文台料下周五大致天晴及乾燥，氣溫亦回暖至介乎13至18度。

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