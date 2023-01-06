1.8通關｜天文台料多雲有雨　下周漸趨不穩　周六24度翌日或跌7度

2023年開首數天香港天氣放晴，不過日內將漸轉不穩。天文台預測，乾燥的東北季候風會在明日（7日）繼續為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣，明早清涼，市區氣溫最低為16度，打鼓嶺更或低見12度。然而，受高空擾動影響，下周初至中期廣東沿岸及南海北部多雲有雨。港府日前公布本港與內地周日（8日）通關，天文台料當日將多雲，有幾陣雨，市民外出要帶備雨傘。



天文台又預測，隨著季候風緩和，預料下周後期廣東沿岸較為和暖潮濕及有霧。下周六（14日）早晚沿岸有霧，氣溫回升至介乎19至24度。



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天文台表示，乾燥的東北季候風正為中國東南沿岸帶來普遍晴朗的天氣。今日正午時分，本港各區相對濕度下降至50%左右。預測本港今日大致天晴及乾燥，吹和緩北至東北風，離岸風勢間中清勁。

展望明日大致天晴及乾燥，早上清涼，氣溫介乎16至21度，打鼓嶺更或低見12度，達寒冷程度。天文台料周日起天氣漸轉不穩，多雲及有幾陣雨，早上清涼，氣溫再稍降至介乎16至19度。下周一（9日）料雨勢較大，早上亦清涼，市民外出上班上學緊記布８備雨傘。

天文台料下周五（13日）可短暫時間重見陽光，不過早晚有薄霧；下周六則部份時間有陽光，早晚沿岸有霧，氣溫回升至介乎19至24度，而相對濕度則高見95%，漸有春天氣息。

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