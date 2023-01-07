天文台料明起落足6日雨　1.16年廿五急降溫多區寒冷　一區低見8度

踏入新一年本港天氣回暖，不過農曆新年或再轉冷。天文台預測，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來數日影響廣東治岸；同時與高空擾動相關的廣闊雲帶會為該區帶來多雲有雨的天氣。本港和內地明日（8日）通關，天文台料將多雲及有幾陣雨，市民外出緊記帶備雨傘。



天文台又預測，隨著偏東氣流減弱及高空擾動遠離，預料下周後期廣東沿岸較為和暖及潮濕，早晚有霧。根據九天天氣預測，下周日（15日）起天氣將急轉涼，1月16日年廿五早上相當清涼，市區將低見13度，較前一日驟降9度，打鼓嶺更有機會低見8度。



▼ 2022年12月31日 尖沙咀人群等候倒數迎2023年▼



+ 8

天文台表示，現時影響廣東沿岸的東北季候風正逐漸被一股偏東氣流取代。同時，一幅廣闊雲帶正覆蓋南海北部及廣東治岸。預測今日（7日）下午部份時間有陽光及乾燥，今晚多雲。吹和緩東北風，晚上轉吹清勁偏東風。

展望未來幾日多雲，有幾陣雨，風勢較大，早上清涼。天文台料明日通關日將有幾陣雨，氣溫介乎17至19度；而下周一（9日）稍後雨勢較為頻密，市民外出上班上學要帶備雨具。有雨天氣將持續至下周五（13日），天文台料當日將短暫時間有陽光，不過仍有一兩陣微雨，氣溫則回升至介乎18至23度。

天文台料下周六（14日）較為和暖及潮濕，將部份時間有陽光，早晚沿岸有霧，氣溫則進一步升至介乎19至24度。不過下周日（15日）天氣將轉涼，預測下周日初時有霧，短暫時間有陽光，稍後有一兩陣微雨；而氣溫亦料下降至介乎15至22度，與前一日最高24度相比，一夜急跌9度。

另外，天文台預測1月16日年廿五將進一步轉涼，將部份時間有陽光及乾燥，早上相當清涼。氣溫則料介乎13至17度，與前一日相比同樣急跌9度，新界多區包括沙田、將軍澳及屯門更或得11度，達寒冷程度，而打鼓嶺有機會低見8度。

▼12月26日 大批市民湧大棠觀賞紅葉▼

