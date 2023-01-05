小寒不寒市區最高21度　天文台料季候風明殺到　周六一區或只12度

踏入2023年後香港天氣回，今日（5日）是廿四節氣中的「小寒」，天文台料今日部份時間有陽光，市區氣溫或最高有22度，相當和暖。天文台又預測，一股乾燥的東北季候風會在未來一兩日為華南帶來普遍晴朗的天氣，不過下周初至中期廣東沿岸及南海北部多雲及有幾陣雨，氣溫亦會回落至介乎16至19度。



▼12月31日早上 2022年最後一個日出▼



今日是「小寒」，天文台指廣東沿岸普遍晴朗，預測今日部份時間有陽光，今晚大致多雲，吹和緩東至東北風。截至中午12時10分，天文台錄得最高21.1度，打鼓嶺則錄22.6度。天文台表示，華南北部氣壓正在上升，料一股較乾燥的東北季候風會在明日（6日）影響廣東。

展望未來一兩日部份時間有陽光及乾燥，料明日部份時間有陽光，日間乾燥，氣溫介乎17至22度。周六（7日）則料部份時間有陽光及乾燥，早上清涼，氣溫將再稍下降至介乎16至20度，打鼓嶺更或低見12度，達寒冷程度。

天文台又預測，周日（8日）起天氣漸轉不穩，將大致多雲及有幾陣雨，早上清涼，氣溫介乎16至19度。下周初仍大致多雲，有幾陣雨，料要至下周四（12日）才短暫時間有陽光，氣溫亦升至介乎18至21度。天文台料下周六（14日）將進一步回暖，氣溫介乎19至24度，相對濕度最高更達95%，漸有春意。

▼12月26日 大批市民湧大棠觀賞紅葉▼

