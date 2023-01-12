兔年｜天文台料1.21年三十晚回暖有陽光　一區仍寒冷低見11度

本港近日天氣不穩，農曆新年前更料將急轉冷。天文台預測，一道冷鋒會在周日（15日）日間橫過華南沿岸，受隨後的強烈東北季候風影響，下周初至中期該區天氣寒冷，天色好轉。天文台料下周一（16日）起一連三日早上天氣寒冷，下周二（17日）氣溫更將下跌至最低11度。



另外，下周六（21日）為年三十晚除夕夜，天文台料將部份時間有陽光，日間乾燥，市區氣溫回升至介乎14至18度，不過打鼓嶺或只得11度，仍然達寒冷程度。



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天文台表示，一股偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道廣闊雲帶正覆蓋該區。預測今日（12日）大致多雲，有一兩陣雨。吹和緩偏東風，初時離岸風勢清勁。天文台又指，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來一兩日逐漸被一股海洋氣流取代，並為沿岸地區帶來溫暖有霧的天氣。

展望明日（13日）及周六（14日）溫暖有霧，周六氣溫介乎20至25度。不過天文台則形容，氣溫將「會像過山車般跌宕起伏」，預測冷鋒會「打頭陣」，在周日橫過華南，料周日初時有霧及有一兩陣微雨，下午部分時間天色明朗，稍後氣溫顯著下降，或由最高的22度，驟降至下周一的最低12度，即一夜溫差達10度。

天文台料下周二將部份時間有陽光及乾燥，早上天氣寒冷，氣溫將進一步跌至介乎11至16度，沙田、將軍澳及屯門更只得10度，而打鼓嶺更或低見7度，達嚴寒程度。

另外，下周五（20日）為廿四節氣中的「大寒」，代表一年中最冷的時間，不過天文台料下周五回暖，將大致天晴及乾燥，早上仍相當清涼，氣溫介乎13至18度。而下周六是年三十晚，天文台預測氣溫將進一步回升至介乎14至18度，相信市民毋須「凍冰冰」下食團年飯。

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