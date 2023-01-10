兔年大掃除｜家務助理冀加薪5%　勞聯倡新春前時薪加至不少於$160

農曆兔年將至，是時候為家中大掃除，隨著疫情緩和，市民聘請家務助理協助大掃除意欲逐漸回復。勞聯及家庭服務從業員協會調查發現，去年農曆年前家務助理大掃除時薪為149元，近五成受訪者希望兔年可加薪5%以上，調查亦顯示有8成家務助理認為有工作引起的勞損的情況及保障不足，出現勞損部位以肩及上肢最多。



勞聯及家庭服務從業員協會展上月至本月進行「家庭服務從業員協會薪酬及工作保障期望問卷調查」，結果顯示273個家庭服務從業員中，約58%人時薪介乎100至120元，約26%時薪在100元以下，平均時薪為106元，而2022年農曆年前大掃除的時薪則為149元。

展望新一年，約46%人期望應加薪5%以上，工作方面，有80%人表示出現工作勞損，勞損部位以肩及上肢最多，分別為肩65%、上肢60%、其次是頸約44%，而下肢及腰為22%及23%。

要求清潔U型隔氣彎管情況較以往多

勞聯主席林振昇及家庭服務從業員協會認為，疫情下近年僱主對家務助理的要求明顯提高，一方面要求做更多防疫措施，如要求清潔U型隔氣彎管的情況亦較以往多，近年亦多了僱主要求代購餸菜或煮食。由於家務助理工作壓力明顯，建議按區域而定一般日子的家務助理時薪應加至不少於115至130元，而農曆年前大掃除的時薪則加至不少於160元。

倡把肩頸背、下肢勞損等納入《僱員補償條例》職業病列表

此外，因家務助理絕大多數均受聘於不同僱主，流動性極高，即使因工作引致傷患勞損，亦難以釐清責任誰屬，再加上香港職業病保障落後，如肩周炎、靜脈曲張等常見與工作有關的疾病，均沒納入到職業病保障的範疇，使不幸罹患傷病的工友仍是得不到應有的保障。

勞聯倡議成立中央僱傭補償基金，讓工傷或罹患職業勞損的工友得到及時援助。與此同時，勞聯強烈要求政府，盡快擴大職業病保障範圍，將「肩頸背」、「下肢勞損」、「半月板勞損或痛症」等納入《僱員補償條例》職業病列表之內。