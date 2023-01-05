兔年｜花農料今年年花價格或升20%　「兔仔花」最應節40元有交易

兔年將至，不少市民都會購買年花過節。香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春今日（5日）表示，由於去年天氣條件不利年花生長，加上不少花農對疫情感到悲觀，不敢種植大量年花，故今年年花應市數目料比往年減少20%至30%，當中以較大花卉數量更少，如蝴蝶蘭等，料價格將上漲10%至20%。



另外，賴榮春推介應節的「兔仔花」仙客來，並指花朵形態有如小兔蹲下時突出的兔耳。他指目前已接獲不少市民查詢，「銷情一定好，有機會供不應求。」



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花農對疫情悲觀 種植數量減少

農曆新年又到，不過今年年花或加價。賴榮春表示，今年應市的年花整體數量料比去年減少20%至30%，主要是由於花農對疫情感到悲觀，種植的數量減少；加上去年多雨，影響年花收成。而最受影響的料是較大花卉，由於需求較高，估計價錢將比往年上升10%至20%。

至於最應節的年花，賴榮春就推介「兔仔花」仙客來。他指「兔仔花」除了形態像兔耳外，顏色亦十分鮮艷，如有紅色及粉紫色等，適合放在家中過節。價錢方面，他指每盆價格介乎40至90元，差別主要是視乎其大小，市民可在花墟購買到，「兔仔花」主要是由外地運到本港，本土種植數目極少，故有機會出現供不應求的情況。