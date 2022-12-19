兔年到｜香港郵政明年1.10發售賀歲兔年郵票　首日封明起率先推出

明年是兔年，香港郵政今日（19日）公布以「歲次癸卯（兔年）」為題的賀歲生肖郵票及相關郵品，將於明年1月10日（星期二）推出發售。同日亦會推出「十二生肖金銀郵票小型張——福虎瑞兔」、「銀箔燙壓生肖郵票——鼠、牛、虎、兔」及「十二生肖郵票小型張」。正式首日封明日（20日）起率先在全線郵政局和網上購物坊「郵購網」發售。



▼12月19日 香港郵政公布2023年1月10日發行兔年郵票▼



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香港郵政表示，這套兔年郵票是賀歲生肖郵票第四輯第十二套，是這輯最後一套，作圓滿總結。一套四枚郵票及郵票小型張展示以兔為造型的傳統工藝品，寓意瑞兔納福、慶賀新歲。

至於題為「福虎瑞兔」的十二生肖金銀郵票小型張，以橙紅色作為主色，襯以牡丹花浮雕為背景，生肖郵票上的福虎與瑞兔分別以銀箔和金片製作，香港郵政稱予人喜氣洋洋之感。

香港郵政分別於2015年及2019年發行第一套以「龍、蛇、馬、羊」及第二套以「猴、雞、狗、豬」為題的銀箔燙壓生肖郵票，現以「鼠、牛、虎、兔」為題，推出第三套銀箔燙壓生肖郵票，為第四輯賀歲生肖郵票作完美總結。

另外尚有一套四張嵌有整個系列的「十二生肖郵票小型張」亦同日推出，展示以十二生肖為造型的工藝品，帶出新春喜氣洋洋的氣氛，亦並必成爲收藏家的珍藏。

全線郵政局和網上購物坊「郵購網」由明日（20日）起發售「歲次癸卯（兔年）」正式首日封，以及「十二生肖金銀郵票小型張——福虎瑞兔」、「銀箔燙壓生肖郵票——鼠、牛、虎、兔」和「十二生肖郵票小型張」的正式紀念封。上述首日封和紀念封的珍藏版只限在集郵局和「郵購網」發售。這套特別郵票及相關郵品將由明年1月10日起在各郵政局及「郵購網」發售。