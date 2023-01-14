冷鋒明殺到或一夜急凍12度　天文台料年初二再轉冷　今早霧海罩港

本港近日漸有春意，不過料下周天氣急轉凍。天文台預測，一道冷鋒會在明日（15日）凌晨時分橫過廣東沿岸地區，其相關的強烈東北季候風會在隨後兩三日為該區帶來寒冷及乾燥的天氣。根據天文台預報，今日最高氣溫料達26度，不過預測明日北風增強，氣溫顯著下降，氣溫將跌至最低14度，即一夜急降12度。



天文台又料，受季候風持續影響，下周後期廣東天色大致良好，但早晚仍然相當清涼。下周日（22日）為大年初一，預測將部份時間有陽光，日間乾燥；而大年初二（23日）則大致天晴及乾燥，氣溫再稍回落至介乎13至17度，打鼓嶺更或低見10度。



▼1月14日 各區早上現一片霧海▼



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天文台表示一股海洋氣流正影響廣東沿岸，今早（14日）各區十分潮濕，多區相對濕度達100%。不少網民亦貼出所拍攝到海霧相片，當中一片濃霧籠罩維港，霧氣有如在大廈之間穿梭；亦有網民拍攝魔鬼山及八仙嶺等在霧海下，猶如變成孤島，只見山峰在濃霧上突出。預測今日下午部份時間有陽光及溫暖，今晚有一兩陣雨，吹輕微至和緩偏南風。

另外，天文台於中午12時發出特別天氣提示，指位於華南北部的冷鋒正逐漸向南移動，一道冷鋒會在明日凌晨時分橫過廣東沿岸地區，預料本港明日北風增強，氣溫顯著下降。展望隨後兩三日早上寒冷，最低氣溫降至11、12度左右，並提醒市民注意保暖。

▼12月18日 市區氣溫11度，市民穿上厚衣外出▼



根據天文台九天天氣預報，料明日大致多雲，初時有霧及有一兩陣雨，氣溫顯著下降，介乎14至22度，與今日最高26度相比，溫度差達12度。明日高鐵復運，如市民乘搭高鐵亦要注意保暖。下周一則料短暫時間有陽光及乾燥，早上天氣寒冷，氣溫驟降至介乎11至15度，即比前一日亦急跌11度。天文台料寒冷天氣持續至下周三（18日），氣溫仍低見12至17度。

至於農曆新年天氣方面，天文台料下周六（21日）年三十及下周日（22日）大年初一同樣部份時間有陽光，日間乾燥，氣溫亦同介乎14至18度。大年初二則大致天晴及乾燥，早上相當清涼，氣溫稍降至介乎13至17度，新界多區包括大埔及上水只得12度達寒冷程度，而打鼓嶺更或低見10度。

▼12月26日 大批市民湧大棠觀賞紅葉▼

