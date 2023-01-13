兔年｜1.22年初一有陽光兩區寒冷　冷鋒周日殺到天文台料急降11度

本港乍暖還寒，下周初更料急轉冷。天文台預測，一道冷鋒會在周日（15日）早上橫過華南沿岸，隨後的強烈東北季候風會在下周初至中期為該區帶來寒冷及乾燥的天氣。根據九天天氣預報，料周日市區最高氣溫達22度，不過其後氣溫顯著下降，至下周一（16日）最低僅得11度，即一夜急跌11度。



至於農曆新年天氣方面，天文台料下周日（22日）大年初一將部份時間有陽光，日間乾燥，氣溫則介乎14至18度，而打鼓嶺及石崗更或低見12度，達寒冷程度。



今早維港有濃霧

天文台表示，一股海洋氣流正影響廣東沿岸。今日（13日）正午時分，本港部份地區的能見度維持在1,000米以下；同時一道雲帶正覆蓋沿岸地區。預測今日大致多雲及沿岸有霧，初時有一兩陣微雨，吹輕微至和緩東南風。今早本港各區亦現濃霧，而維港多幢大廈在霧中只見一點點燈光，較高樓層更消失在霧中。

展望明日（14日）繼續潮濕有霧，日間部分時間有陽光及溫暖，最高氣溫料達25度。天文台又預測，周日大致多雲，初時有霧及有一兩陣微雨，稍後氣溫顯著下降，氣溫介乎14至22度。

下周一至三寒冷 年初一14至18度

而下周一起一連三日早上寒冷，當中下周一及二（17日）最低氣溫更低見11度，將軍澳、大埔及上水料只得9度，而打鼓嶺更或僅7度達嚴寒程度。

天文台又料農曆新年期間受季候風持續影響，華南地區早晚仍然相當清涼。下周日為大年初一，天文台料與年三十大除夕（21日）一樣，兩日均部份時間有陽光，日間乾燥，氣溫介乎14至18度。不過天文台料大年初一多區十分清涼，大埔及上水只得13度，而打鼓嶺及石崗更或低見12度，達寒冷程度。

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