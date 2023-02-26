口罩令｜港大薛達倡毋須強制戴口罩　踏入春季回暖助對抗病毒

香港大學微生物學系教授Siddharth Sridhar / 薛達今日（26日）於facebook發文，質疑強制性戴口罩的防疫措施已不合時宜，建議高危人士在感染高風險場地應繼續佩戴口罩；另一方面，公眾可在絕大部分公開場所自行是否佩戴口罩，高風險場所如安老院舍、醫院等則仍維持要戴罩。

他亦指，踏入春季，溫暖天氣可為對抗呼吸道病毒傳播提供額外保障，因為病毒的活躍程度降低。



戴口罩未必保障公眾健康

香港大學微生物學系教授薛達今日（26日）於facebook發文，指香港除了強制性佩戴口罩，大部分防疫措施已經廢除，他不禁質疑：「我們還要戴多久口罩？」他提到，在目前疫情階段，是否仍必須戴口罩，又或戴口罩真是否仍有助保障公眾健康。

他提到，2020年初爆發新冠疫情時，即使政府未推口罩令，市民的口罩使用率仍然非常高，在其後兩年新冠病毒及其他呼吸道病毒跌至低水平，除佩戴口罩外，這亦歸功於政府實施多項社交距離措施、學校停止實體課、通關限制、隔離檢疫措施等。香港亦有實驗證明口罩某程度能抑制新冠病毒傳播。

無法任何時間都佩戴口罩

然而他認為Omicron（奧密克戎）病毒的出現暴露了口罩的缺點，儘管香港佩戴口罩率高，但無法抵抗2022年一波又一波的疫情爆發。他分析原因，指是市民無法在任何時間都佩戴口罩，例如在家中、餐廳及在公司的茶水間的時候。即使佩戴了口罩，亦未必能阻隔污染物吸入，而且香港大部分人口已經感染新冠病毒，能夠有短期但強壯的免疫能力。

高危人士或進出高風險場所應佩戴口罩

他指，除非是進入有呼吸道感染疾病的病人的醫院病房，或長者、醫護人員及免疫力低的人在某些場所如醫院病房、門診診所、護老院，否則無須佩戴口罩。

他又表示，不應強制要求香港市民在任何地方佩戴口罩以對抗新冠病毒，並指踏入春季，溫暖天氣可成為對抗呼吸道病毒傳播的額外保障，因為病毒在氣溫回升時活躍度會降低。他又指出，現時政府容許市民在高風險場所如餐廳除下口罩，但同時要求在感染風險極微的戶外場所佩戴口罩，兩者是互相矛盾的。