春分｜今明潮濕有薄霧　本周四起狂風雷暴　至3.29才「重見天日」

踏入春季本港天氣暖和，明日便是廿四節氣中的「春分」，意味雨水相對增多。天文台今日（20日）表示，今晚將有薄霧，未來一兩日溫暖潮濕，及有一兩陣驟雨。根據預測顯示，由本周四（23日）起，本港一連三日有狂風雷暴，多雲沒有陽光，直至本月29日才短暫時間有陽光，終可「重見天日」。



▼3月18日 花卉展覽八重櫻盛開▼



+ 18

偏東氣流正影響廣東沿岸 春分溫暖潮濕

今日氣溫介乎20至24度，截止下午3時正天文台錄得23.5度，濕度81%。天文台表示，一股偏東氣流正影響廣東沿岸，同時有一道雲帶覆蓋本港，預計今日大致多雲，下午部份時間天色明朗，但今晚有薄霧，將由吹和緩東風，漸轉吹東南風。

天文台展望未來一兩日溫暖潮濕，及有一兩陣驟雨，本周後期天氣漸轉不穩定，驟雨增多及有雷暴。至於明日「春分」氣溫介乎23至28度，吹南風4級，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，早上有薄霧。

（天文台網頁截圖）

未來九日均多雲有雨 下周二最低18度

根據天文台9日天氣預報顯示，由今日至下周三（29日）本港均有雨，其中由本周四起再無陽光，當日至周六（23日至25日），更下起驟雨及有一兩陣狂風雷暴，其後下周日（26日）天氣才有所緩和，但仍然多雲有雨。

直至下周三（29日）本港才終見天日，天文台預測當日短暫時間有陽光，但仍有一兩陣雨。此外由於連日下雨，本港氣溫亦稍微下降，下周一開始跌破20度，最低為下周二的18至22度。

▼3月16日 維園香港花卉展覽內八重櫻開花▼

