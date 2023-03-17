香港櫻花｜維園花卉展八重櫻滿開　天文台預測「春分」過後暴風雨

今日（17日）天氣溫暖，多區曾上27度，上水更升至28度，天文台預測影響中國東南沿岸的東北季候風正逐漸緩和，惟一股清勁偏東氣流會在明日(18日)稍後抵達廣東沿岸。受偏南氣流影響，下周初至中期沿岸地區溫暖潮濕及有驟雨，在春分（21日）過後，預料一道低壓槽會為華南帶來不穩定天氣，廣東沿岸地區驟雨增多及有雷暴。



▼3月16日 維園香港花卉展覽內八重櫻開花▼



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停辦三屆的香港花卉展覽正於維園舉行，展期下周日（19日）晚上9時結束。展覽焦點除了主題花繡球花和鬱金香花圃外，尚有二三十棵罕有在港可看到的八重櫻類櫻花，其中十多數棵擺放在近天后一方入口，近兩日才大量開花，正值滿開期，可趁最後兩日展期入園觀賞。

今日多區在下午2時曾上27度，上水在下午3時更升至28度。不過天文台預測明日(18日)大致多雲，初時能見度較低，最低氣溫約21度，日間部份時間有陽光，市區最高氣溫約26度，新界再高兩三度。

根據自動分區天氣預報，上水和打鼓嶺都在明日中午1時升至29度，不過該兩區在早上7時分別是20度和18，可見日夜溫差較大。

低壓槽下周後期帶來不穩定天氣

天文台補充，一股清勁偏東氣流會在明日稍後抵達廣東沿岸，預測明日吹和緩東風，晚間離岸風勢清勁。受偏南氣流影響，下周初至中期沿岸地區溫暖潮濕及有驟雨，有可能一連7日下雨，下周二（21日）「春分」短暫時間有陽光及有一兩陣驟雨，早晚沿岸有薄霧，下周三(22日)氣溫介乎23至27度，早晚沿岸有薄霧。

一道低壓槽會在下周後期為華南帶來不穩定天氣，廣東沿岸地區驟雨增多及有雷暴，天文台預測下周四(23日)有一兩陣雷暴。

▼2022年11月1日 3號風球下大風中夾着雨▼

