春分｜千花百卉争明媚　天文台料須雨中賞花　下周四起有狂風雷暴

雨霽風光，春分天氣，千花百卉爭明媚。下周二（21日）是二十四節氣中的「春分」，是草木蔓發的時節，亦是賞花的好時機。不過，天文台預料下周一（20日）起打後的一星期均有雨，春分當日也有一兩陣驟雨，僅間中有陽光，氣溫較暖，介乎攝氏22至27度，而預料預料一道低壓槽會在下周後期為華南帶來不穩定天氣，廣東沿岸地區驟雨增多及有雷暴，市民出外賞花記僅留意天氣變化，並帶備雨具以免淋濕。



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天文台預料，一股清勁偏東氣流會在今日（18日）稍後抵達廣東沿岸，受偏南氣流影響，下周初至中期沿岸地區溫暖潮濕及有驟雨，預料一道低壓槽會在下週後期為華南帶來不穩定天氣，廣東沿岸地區驟雨增多及有雷暴。

天文台稱本港今早風勢微弱，能見度較低，港內的能見度下降至5000米以下，今日部份時間有陽光，天氣溫暖。初時吹微風，能見度較低，下午部分時間有陽光及溫暖，今晚大致多雲及吹微風，其後漸轉吹和緩至清勁東風。展望明日風勢較大，下周初至中期溫暖潮濕及有一兩陣驟雨，下周後期天氣漸轉不穩定。

九天天氣方面，天文台預料未來均有雨，明日氣溫介乎攝氏20至24度，大致多兩、有一兩陣微雨；下周一起開始有一兩陣兩，下午短暫時間有陽光，晚上沿岸有薄霧，氣溫亦慢慢上升，至下周三（22日）最高氣溫高達28度。

下周二屬二十四節氣中的春分，天文台預測當日氣溫介乎攝氏22至27度，短暫時間有陽光及有一兩陣驟雨，早晚沿岸有薄霧，吹和緩的4級南至東南風，稍後離岸間中吹清勁的5級風。天文台料下周四（23日）起會有一兩陣狂風雷暴，並維持至下周六（25日），氣溫稍回降，至3月27日最低氣溫跌至19度。

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