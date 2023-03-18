天文台前台長鄭楚明：台長最緊要係打風　新台長陳栢緯叫TOP GUN

天文台台長鄭楚明本周一（13日）退休，新台長陳栢緯同日履新。天文台周五（17日）在社交平台上傳二人訪問片段，34年只打過天文台工的鄭楚明說，台長工作最緊要是處理颱風工作，「要好小心處理，減少對市民影響」。



陳栢緯因工作多又快，獲前上長起了綽號叫「TOP GUN」。他說作為市民公僕，將抱持謙卑的心態，盡力服務市民。有數百篇氣象研究的他認為，人工智能出現後，未來10至20年天氣預測等將會出現革命性改變。



呢份係我第一份工，亦都係我最後一份工，𠵱家已經做左34年。 天文台前台長鄭楚明

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鄭楚明是九十年代的天氣先生。（影片截圖)

研究院同學岑智明提早退任台長 突然接任

新舊台長陳栢緯與鄭楚明的背景相似，均由科學主任做起，再升至助理台長，在2020年2月15日出任台長。鄭楚明在1989年2月加入天文台任職科學主任，九十年代起長年主持電視台的晨早天氣節目。

前台長鄭楚明與岑智明為同學。（天文台片段截圖）

鄭楚明透露，在研究院攻讀物理時，其中一名同學便是前台長岑智明，他2020年提早退休，「冇諗過自己做台長呢日，因為岑台長係細過我。如果佢唔走呢，我應該唔會再上喇，所以呢啲都係機緣巧合。」

岑智明原定轉任世界氣象組織服務司司長，惟最後因青光眼問題，在手術取消上任。

鄭楚明將中三時母親贈送的計算機保留至今，雖已無法使用，但紀念價值好高。（影片截圖)

母親贈送計數機保存至今 自言無理想只愛看天

鄭楚明小時候在徙置區出身，自小喜歡科學及研究，中三時母親贈送的計算機，雖然已無法使用，但因紀念價值，仍以密封袋保存至今。他表示，長大後碰巧加入天文台，直至今日仍可抱有兒時的樂趣，繼續學到老活到老。

我細個冇乜理想，純粹睇個天好靚、好開心，咁啱入咗嚟（天文台），呢個樂趣仲喺度。 天文台前台長鄭楚明

鄭楚明說，每日都會到天氣預報中心觀看預測，若颱風襲港的日子，更會24小時在中心工作。他認為天氣預報考驗眼光，即使電腦預報圖齊全，但天氣變化仍然出其不意。

離任前透露天文台將推出惡劣天氣預報概率

鄭續指，初時加入天文台工作時，天氣測報僅得3日，隨著科技進步已增長9日。但他認為預測並無百份百準確，期望未來可預測惡劣天氣出現機會的高低，「永遠最驚做嘅預報原來錯咗嘅，對市民好大影響。」他透露，天文台將會推出惡劣天氣預報概率。

台長最緊要(工作)打風，要好小心處理，減少對市民影響。市民好精明，佢哋提出意見都好正常，希望市民感受到，我哋為市民服務水平一路向前。 天文台前台長鄭楚明

任期約三年剛好經歷整個新冠疫情，鄭笑說：「講真新同事我見咗幾年，個樣係乜我都唔知。」對於結束人生長達34年的首份工作，他對離開抱持平常心，更期望退休後立即周遊列國。「永遠有始有個終，𠵱家行到終就要放低。」

陳栢緯2022年5月11日以署理天文台台長身份，解釋當日多區降雨量不一情況及成因。（資料圖片）

新台長綽號「TOP GUN」：工作多又快

至於接替的台長陳栢緯，鄭楚明透露他的綽號叫「TOP GUN」，「做嘢非常之多，又多又快」；又讚揚他的研究了得，獲同行評審的研究著作有幾百篇。鄭表示，陳當年參與新機場風切變的研究，研發出很多儀器，在世界氣象組織旗下的委員會擔任副主席，在國際上具有名氣。

（花名叫TOP GUN）呢個係以前有個老闆畀面啫，我係全心全力做。 天文台新台長陳栢緯

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陳栢緯︰持謙卑心盡力為市民服務

陳栢緯在1994年4月加入天文台任科學主任。他表示，加入天文台後能一直維持對科學的興趣，因滿足感而不感到辛苦。他希望上任後可帶領天文台迎難而上，並感謝鄭楚明︰「鄭Sir教我好多工作上面嘅知識，同做人方面嘅道理，我真係好多謝佢。」

他表示，當時參與的研究之一包括機場的風切變，預料未來10至20年的變化翻天覆地，尤其當人工智能出現後，相信天氣預測、公眾溝通等，將會出現革命性改變。他稱作為市民公僕，將抱持謙卑的心態，秉持科學專業精神，盡力為市民提供服務。

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