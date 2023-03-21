春分︱天文台料本週後期狂風雷暴驟雨　周五觀月掩金星或受影響

今日（21日）是春分，氣溫漸轉暖和。天文台預料未來一兩日短暫時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。星期五及星期六驟雨增多及有雷暴。下週初氣溫稍為下降，仍有幾陣雨。



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根據天文台九天天氣預報，偏南氣流會在今、明兩日（21、22日）開始為廣東沿岸帶來幾陣驟雨，明日短暫時間有陽光，早上沿岸有薄霧，有一兩陣驟雨，23日稍後有一兩陣狂風雷暴。預料一道低壓槽會在華中發展，並在本週後期移向華南沿岸，屆時天氣將會漸轉不穩定，周五大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，不穩天氣將持續至周未。

下週初沿岸地區天氣稍涼，氣溫回落至18至22度，26日維持多雲，但雨勢稍為緩和，間中有雨，27日至29日大致多雲，有幾陣雨，30日則變為有一兩陣雨。

地形雲。（Chung Ming Lee / 2023年3月18日 / 大帽山 / #CWOS / 天文台Facebook）

另外，周五（24日）晚上會出現「月掩金星」，屆時月球會運行到地球和金星之間，並將金星短暫遮掩，下次將要等到2063年。不過當日間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，並且大致多雲，或會影響到市民望星。

天文台又在facebook專頁介紹，近日天氣潮濕，部份山上可見「地形雲」，當潮濕氣流 遇上山脈，會被迫向上爬升，水汽會冷卻凝結成雲水滴；而當氣流到達山脈之後就會下沉 ，地形雲就會因為溫度上升而逐漸消散。

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