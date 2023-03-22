低壓槽逼近　未來七日有雨　周四晚港足或「雨中激戰」新加坡

今日(22日)多雲，下午開始下微微細雨。天文台指一道低壓槽會在本周後期移向華南沿岸，未來7日都會有雨，驟雨逐漸增多及有狂風雷暴。天文台在其Facebook發布氣象圖短片，特別提醒在周未期間活動要特別留意。



除了周末，明晚(23日)港足於旺角大球賽迎戰新加坡，有可能於雨中作賽。由於「旺角場」近花墟及「火車橋」的兩邊看台都沒有上蓋，入場的球迷或要做好「雨中觀戰」的準備。



▼2022年12月13日 冷雨夜市區氣溫跌穿13度▼



天文台指偏南氣流會在明日為廣東沿岸帶來幾陣驟雨，而一道低壓槽會在本周後期移向華南沿岸，廣東地區天氣漸轉不穩定，驟雨逐漸增多及有狂風雷暴。

天文台更特意在其Facebook發布氣象圖短片，可見廣東沿岸上空有大片「藍色」雲層，天文台在帖文提醒本港天氣會逐漸變得不穩定，如有計劃周末期間活動就要特別留意。

周四晚局部地區有雷暴

除了周末，明晚(23日)有港足於旺角大球賽迎戰新加坡，有可能於雨中作賽，天文台預測明日大致多雲，有一兩陣驟雨，氣溫介乎24至27度，稍後局部地區有雷暴，吹和緩偏南風。

據自動分區天氣預報，旺角空氣質素監測站在明晚8時開賽會有25度。由於「旺角場」近花墟及「火車橋」的兩邊看台，即兩邊龍門後的看台都沒有上蓋，入場的球迷或要做好「雨中觀戰」的準備。

▼3月22日 「大港腳」於旺角大球場備戰▼



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東北季候風再殺到 周日最低重回20度以下

天文台補充，受隨後的東北季候風影響，下週初沿岸地區天氣稍涼，仍然有雨。據九天天氣預報，可見在周日(26日)最低氣溫為19度，在當日早上7時，新界北部地區如上水，大埔等都跌至18度。而下雨情況可能至下周三(29日)才稍為緩和。

▼3月21及22日晚 汀九泳灘再出現「藍眼淚」▼

