冰雹｜將軍澳年半前曾落雹　雷雨襲華南　廣州昨冰雹直徑2厘米

香港天文台今日（25日）中午發出黃色暴雨警告以及特別更氣提示，預料猛烈陣風吹襲香港，本港將在短期內可能受冰雹影響。雷雨帶日前已影響華南沿岸，廣州多區昨日（24日）雷電交加、橫風橫雨外，也率先落雹，部份直徑達2厘米，砸裂車窗。



根據香港天文台資料，落雹為罕見天文現象，本港過去10年僅錄得5次落雹報告，對上一次落雹為前年9月，在將軍澳尚德一帶，而若今次再落雹，將是相隔8年後，香港再次於3月落雹。



在中午12時許，珠江口以西的雷雨帶正逐漸由西向東靠近香港，可見有一個位置以紅色標明，代表雨量達100毫米或以上。（天文台圖片）

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香港天文台表示，一道強雷雨帶正橫過珠江口，而位於廣東的一道冷鋒亦將於晚間橫過沿岸地區。當局在12時20分發出黃色暴雨警告後，再在10分鐘後發出雷暴警告，並預告本港在短期內可能受冰雹影響。

有關強對流天氣日前已影響華南地區，除了雷電交加、橫風橫雨外，廣州多區昨日（24日）已率先落雹，部份冰雹直徑長達兩厘米，有廣州市民稱其車窗被冰雹砸裂，情況危險，亦有人形容落雹時天空白晝如夜，電閃雷鳴。

廣州市氣象台首席預報員劉子傑解釋，落雹的主因是近日大氣層結有利於冰雹形成，特別是0至6公里的大氣層存在比較大的風垂直切變，有利於氣流斜升，冰雹顆粒在空中發生激烈碰撞，最後掉落地面。

▼2022年9月16日 將軍澳有冰雹報告▼



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2021年9月16日將軍澳有冰雹報告 全日錄逾100毫米雨量

翻查資料，本港對上一次落雹為2021年9月16日，當時本港局部地區出現大驟雨和雷暴，下午約一時將軍澳更有冰雹報告，該區全日錄得超過100毫米雨量。據報，當日下午一名男子在清水灣被雷電擊中身亡。

當時有目擊市民稱，事發時天昏地暗，猶如十號風球，冰雹從天上落下但不算很大粒，形狀有點似珍珠奶茶的珍珠，而冰雹打落車輛擋風玻璃時，發出巨響，吸引不少市民圍觀。不過，當時落雹時間短暫，未幾市況已回復平靜。

天文台過去10年僅錄得5次落雹報告

根據天文台資料，香港並不常出現落雹，平均每一兩年才出現一次，過去10年僅錄得5次落雹報告，當中2014年內發生過兩次，其中當年3月30日晚上的一次更是本港近年最大規模的一次，當晚本港受低壓槽影響，天文台須發出黑色暴雨警告。在暴雨期間，天文台收到多區的冰雹報告，大部分報告的冰雹大小約兩三厘米。

天文台曾撰文解釋落雹的成因，指冰雹是強雷暴中產生的大冰粒，當強雷暴出現時，大氣的垂直運動十分猛烈。由於大氣對流層的溫度一般隨高度增加而下降，當較暖濕空氣上升時，空氣中的水分會遇冷凝結。由於上升氣流猛烈，水汽會被帶到凍結層以上並不斷打滾，凝結成冰粒。打滾過程冰粒不斷吸收水分，像「雪球」般越滾越大，最後當上升氣流不能再承托冰粒重量時，這些超重的冰粒便會跌落地面，形成落雹。