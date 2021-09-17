將軍澳落雹｜梁榮武：氣候變化或令冰雹更大粒　應到室內躲避

本港昨日（16日）罕有落雹，是繼1983年及2002年後，第三度於9月落雹。天文台前助理台長、氣象學會發言人梁榮武今早（17日）於電台節目表示，落雹在香港屬罕見現象，隨著全球氣候變化，科學界整體認為大氣層會不穩定，有利出現上升氣流，雖未必更多落雹，「一旦落就會大粒啲」。

他表示，假如落雹時身處戶外，由於一般同時會行雷閃電，不應到樹頂躲避，應盡量到室內有蓋地方。



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梁榮武今早於港台節目《千禧年代》表示，一生中只在港目睹兩次落雹，其中一次時近中午，另一次於黃昏，難以說出哪段時間較大機會落雹。他說，雷暴雲本身有冰粒，一般體積細少，如上升氣流弱，細冰落很快便會掉下，到地面前已消散。

對於昨日落雹的最主要原因，梁榮武認為是高溫觸發，出現強上升氣流，雲內的冰粒「又上又落」，同時吸收四周水份，體積增大。他又相信，落雹與強度一度達超強颱風級別的熱帶氣旋「燦都」有關。他解釋，華東、華南一帶會吹偏北風，之後與偏南風相遇，出現上升氣流。

天文台前助理台長梁榮武。（資料圖片）

梁榮武表示，落雹一般只維持短時間，過往兩次經驗都只是數分鐘，隨機性很大，而且不能透過儀器觀察，要由市民報告，故有時可能即使出現，但無人目睹，亦無向天文台報告。他又稱，假如落雹時身處戶外，由於落雹一般同時會行雷閃電，不應到樹下躲避，建議盡量到室內有蓋地方，例如上車亦可。

近年全球暖化，氣候轉變，梁榮武表示，暫未有共識會否令落雹更常見，部份地方或增加，但有部份可能減少。不過他亦稱，整體認為大氣層不穩定，有利出現上升氣流，雖然未必令落雹增加，「但一旦落就會大粒啲」。