清明節｜限聚令取消拜山　家長轉帶子女外遊　大澳巴士站打蛇餅

第五波疫情持續，今日（5日）是疫情下第三個清明節。在公眾假期下，不少人選擇一家人出遊，其中在東涌巴士站，有大批市民排隊等車前往大澳，人龍圍繞巴士總站大半個圈，人數估計逾300人。

有父母帶同子女同遊大澳，稱以往每年清明節都會拜山，但今年因疫情、限聚令等關係，家人間沒有相約，故轉陣到大澳遊玩。另外亦有父母指出，子女已困在家多時，故決定趁假日帶女兒到大澳「放電」，「疫唔疫情都係要生活，無理由一世匿係房入面。」



羅女士今天趁著假期，特意由沙田帶同兩名子女遊大澳。她說，因疫情甚少外出，見近日天氣好，才打算與小朋友行山，「成個月除咗打針、買書，只係出過兩次街，今次係第一次出嚟玩。」而為了防疫，三人亦帶上面罩，打算人多時可多一重保護。

羅女士又指，以往每年清明節都會拜山，但今年因疫情、限聚令等關係，家人間沒有相約，故今年可「自由活動」，轉到大澳遊玩。

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限聚令下孫兒去長洲 外公外婆去大澳

七旬廖太則與丈夫一同前往大澳。廖太笑言，今日難得不用「湊孫」，於是決定到大澳遠足。她又指，今日孫兒到長洲遊玩，但礙於限聚令，故只好分頭行事，「佢去長洲，我哋去大澳！」

她表示，因疫情已整個月無法遠遊，坦言不擔心染疫，「都唔擔心得咁多，唯有自己小心啲⋯再唔出就癲。」

廖太及廖先生今日一同前往大澳，又稱在限聚令下，他們與孫兒要分頭行事，分別各自到長洲及大澳遊玩。（王潔恩攝）

媽媽：無理由一世匿係房入面

徐太亦與9歲女兒一同遊大澳，她坦言：「無諗過今日咁多人！」面對長長人龍，她直言只能做好本份，例如戴好口罩及勤消毒，「中咗當感冒，全世界都係咁。」她又透露，早前疫情最嚴峻時，已留在家中一段長時間，但小朋友亦要「放電」，「疫唔疫情都係要生活，無理由一世匿係房入面。」