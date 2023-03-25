天文台開放日｜預報員實時報天氣遇特別天氣提示　市民：無帶遮添

天文台開放日停辦兩年，今個周末一連兩天再次舉行，雖然今年採用預約制入場，仍吸引不少市民帶同小朋友到場參觀，今年更設實時天氣預報環節，有市民得知稍後會下雨時笑稱：「真係無帶遮添。」



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位於尖沙咀的天文台總部於今（25日）明兩日開放，以「天氣．氣候．水，代代向未來」作為開放日主題。市民一入場就會看到輻射探測車以及攤位遊戲，讓市民認識探測車的運作。

紅色「探空氣球」打卡熱點

山上展示了各種天氣探測儀器，例如是原放置在京士柏天文台的紅色「探空氣球」。第一次參觀天文台的王小朋友指，通過開放日知道了用那些儀器探測天氣、為何會預測到天氣，感到有趣。

到場小朋友讚有趣卻不想加入天文台：想做海洋生物學家

亦有小朋友指，攤位遊戲最有趣，學到天文台如何預測天氣，但問到未來想不想到天文台工作時，她稱：「唔想，因為我想做海洋生物學家。」

適逢天文台140週年，開放日設展版展示過去天文台總部的變化，更有天氣預報員實時向市民報天氣，有市民得知中午會下大雨時笑稱，「真係無帶遮添」。有老師帶同學生到場參觀，鄧老師表示，期望學生可以透過開放日了解全球暖化的影響，「了解多啲科學。」

開放日不設walk-in 入場券已派畢

第一次參觀天文台的吳小姐表示，最印象深刻的儀器為「溫度表棚」，因為現時仍會使用比較舊式的儀器量度，但都可以得出精準的結果。天文台開放日今年採用預約制，不設walk-in，二維碼入場券已派發完畢。