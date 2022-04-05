清明節｜限聚令下將軍澳墳場拜山人流減　疫情削收入祭品縮水一半

清明節正日（5日）不少孝子賢孫，前往各個墳場拜祭先人。今早在將軍澳華人永遠墳場，有市民指人流略較去年多，但在限聚令下，仍不及疫情前人頭湧湧。有市民更稱，疫情下經濟受影響，今年為先人準備的祭品，也要較往年縮水一半。有小童隨父母前來拜山，直言疫情下欠運動，今日徒步上山很累、很辛苦。



▼4月5日清明節 將軍澳墳場人流未及往常▼



+ 6

今早陽光普照，在調景嶺站外有逾50人等候出發前往將軍澳墳場拜山。現場所見，不斷有人群過馬路，經華永行人徑徒步到墳場。大多數人都攜帶一兩袋祭品，亦有人選擇輕裝前往拜祭，只帶一枝酒及一束鮮花。前往掃墓的人亦不乏長者及孩童，行人徑沿途設置的數個觀景區，都有人停下休息。

憂違限聚令 一行九人分開行

恭太太帶著一對子女上山，她透露，以往整個家族逾20人會一起掃墓，但今年疫情持續，連同她在內只有九人來拜祭，又因二人限聚，她跟一對子女要與其他人分開行。

恭太太續說，疫情爆發逾兩年，對收入有影響，今年祭品份量較往年減半，主要都是帶生果來拜祭先人，「以前有兩車，𠵱家得一車。」恭太太續說，感覺今年清明前往拜山的人流與往常相約，但人頭湧湧的情況難及疫情前，「以前（條路）迫到行唔到，而家都仲鬆動。」她指，往年為避開人潮，會提前在清明節前拜山，但今年覺得疫情下，正日拜山會較少人，改在清明正日拜山。

恭太太的兒子徒步上山時，行得滿頭大汗，他直言疫情下留家時間長，至少一年無做戶外運動，剛才行山很累、很辛苦。恭太太的女兒則說，會在疫情緩和後，與哥哥多到戶外做運動，相信下年步行上山會變得輕鬆。

另一位市民林太太也指，以往會一家人前來掃墓，但因為今年二人限聚，她改為只與女兒前來掃墓。她表示，今年準備的祭品與去年相約。林太的女兒亦提到，已有一段長時間無做運動，徒步上山有些辛苦。

未選購「防疫」紙紮祭品 陳先生︰我唔知下面興唔興

與太太一同上山掃墓的陳先生指，今年將軍澳墳場的拜山人潮較往年略多，他擔心人群聚集有風險，所以今年沒安排家中長輩來拜山。他續指，長輩們未有堅持要來拜山，並稱保持身體健康最重要。

陳先生說，在紙紮鋪見到一些疫情相關的紙紮祭品，如安心出行手機、連花清瘟膠囊等。被問到為何未有購買，陳先生笑指「我唔知下面興唔興。」