復活節天氣｜冷鋒周四南下觸發雷暴　一夜跌8度　周六起重見陽光

清明節及復活節長假今日（5日）開始，今日雨紛紛十分應景，天文台預測位於廣東的低壓槽會在明日（6日，星期四）發展成一道冷鋒，於晚上至後日復活節假首日（7日，星期五）早上橫過廣東沿岸，為港帶來驟雨及幾陣雷暴，氣溫也會由明日日間27度，在周五下降至19度，一夜跌8度。



天文台預測明日早上部份地區能見度較低，稍後局部地區有雷暴，後日大致多雲，初時有幾陣驟雨；連日潮濕有雨天氣，將逐漸消失，周六至下周一復活節假最後一日，將可重見陽光。



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低壓槽明日發展成一道冷鋒 晚上開始南下

天文台指出，受溫暖潮濕偏南氣流影響，今日清明節雨紛紛，令人感到濕𣲷𣲷。不過「清明時節雨紛紛」非必然，香港自1884年有記錄以來，有四成半清明節當日，天文台總部都無錄得雨量。

天陰有雨料持續多兩日。位於廣東的低壓槽會在明日發展成一道冷鋒，並於晚上至周五早上橫過廣東沿岸，區內將有驟雨及幾陣雷暴，氣溫稍為下降。天文台預測明日氣溫介乎23 至27℃，大致多雲，有幾陣驟雨，早上部分地區能見度較低，稍後局部地區有雷暴，吹南風3至4級，晚上轉吹北風4級。周五氣溫降至19至23度，較明日最高溫度跌8度，吹北至東北風4至5級，大致多雲。初時有幾陣驟雨。

九天天氣預報顯示未來數日天色好轉。

下周日及周一天色好轉 仍偏清涼

天文台表示，受隨後的東北季候風影響，周末期間廣東沿岸地區風勢頗大；隨着東北季候風在下周初逐漸緩和，該區天色好轉，氣溫回升。

天文台預測周六大致多雲，日間短暫時間有陽光；下周日（9日）復活節及下周一（10日）復活節星期一天色好轉，部分時間有陽光，終有機會享受陽光假日；不過仍偏清涼，氣溫介乎19至24度。