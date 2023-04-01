復活節｜天文台料清明翌日雷暴　四日長假一日落雨　4.8起有陽光

清明節及復活節長假將至，天文台預料一股清勁的偏東氣流會在未來一兩日持續影響華南沿岸，並在下周中期被溫暖潮濕的偏南氣流取代，早晚會有薄霧。下周三（5日）、清明節當日會有一兩陣驟雨，周五（7日）起一連四日的復活節長期氣溫較清涼，介乎攝氏19至25度，除周五初時有幾陣雨外，其他日子均部份時間陽光，適合出外遊玩。



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天文台表示，一道廣闊雲帶正覆蓋華南，而高空擾動正逐漸遠離該區，今日（1日）愚人節氣溫介乎攝氏19至22度，料下午及晚上大致多雲，有一兩陣雨，部份地區能見度較低，吹和緩東風。展望未來一兩日大致多雲，星期二、三日間溫暖，下周後期氣溫稍為下降。

天文台預測，一股清勁的偏東氣流會在未來一兩日持續影響華南沿岸，並在下周中期被溫暖潮濕的偏南氣流取代，該區早晚有薄霧。預料一道冷鋒會在下週後期發展並橫過廣東，該區有驟雨及幾陣雷暴，隨後的東北季候風會為沿岸地區帶來稍涼的天氣。

九天天氣方面，天文台料明日起至下周五均會有幾陣驟雨，下周三清明節短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，早晚沿岸有薄霧，當日氣溫較溫暖，介乎攝氏22至26度；下周四有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

至於下周五到4月10日均屬復活節長假期，天文台料只有下周五初時有幾陣雨，氣溫稍涼，最低氣溫僅攝氏19度；及後三日假期部份時間有陽光，日間乾燥，適合市民在假期出遊。