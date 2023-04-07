復活節天氣｜首日下午重見陽光　天文台料餘下3日晴朗乾燥

一連四日的復活節長假期今日（7日）開始，下午一度有陽光，市區氣溫回升至最高25.9度。天文台預料未來三日假期均部份時間有陽光，氣溫亦介乎攝氏19至25度，天氣較為舒服，十分適合一家大細趁假期到戶外遊玩。



天文台表示，東北季候風正影響廣東沿岸，故今日至後日（9日）較為乾燥，市民享受假期之餘也要注重防曬。



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天文台表示，受乾燥的東北季候風影響，周末期間華南沿岸風勢頗大，天色好轉，預料季候風在下週初至中期逐漸緩和，該區氣溫回升；本港今午天氣乾燥，大部分地區的相對濕度下降至60%以下。

天文台又預測今晚至明日本港大致多雲，明日部份時間有陽光，日間乾燥，氣溫介乎19至24度，吹和緩東北風，明日稍後東風增強；展望隨後數日部分時間有陽光，下星期日初時風勢頗大，日間乾燥。

天文台九天天氣。（天文台）

九天相對濕度預測。（天文台）

在九天天氣方面，天文台料餘下三日復活節假均部份時間有陽光，周末日間乾燥，下周一（10日）起氣溫稍稍回升，至下周三（12日）最高氣溫升至攝氏26度。下周五及六會有一兩陣驟雨。

天文台亦預料未來兩日相對濕度較低，明日最低相對濕度只有60%，下周日更進一步降至55%。下周一起相對濕度回升至介乎70%至90%左右。

各區相對濕度。（天文台）

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