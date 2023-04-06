復活節｜天文台料明氣溫急降至最低19度　周六起天色好轉再現陽光

復活節連假將於明日（7日）開始，惟因位於廣東的低壓槽會在今日發展成一道冷鋒，並於今晚至明早橫過廣東沿岸，令到明日起氣溫急劇下降，最低氣溫只有19度。



不過，天文台預測，周六起終可以告別多日來天色灰暗的有雨天氣，至下周一復活節假最後一日可重見陽光。另外，隨著東北季候風在下週初逐漸緩和，氣溫亦會再度回升，至下周三最高氣溫可重回26度。



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濕度極高介乎75-95%

近日濕度維持在高水平，天文台表示，因一股溫暖潮濕的偏南氣流正影響廣東沿岸，令今日大致多雲，有幾陣驟雨，濕度亦極高，介乎75至95%。另外，隨著廣東北部的冷空氣向南擴展，位於廣東的低壓槽會發展為冷鋒橫過廣東沿岸，預料今日稍後時間，局部地區有雷暴。吹和緩偏南風，晚間轉吹北風。

天文台預料，未來兩三日風勢逐漸增強，明日復活節假期的首日，天色灰暗不時有雨的天氣持續，最低氣溫較會跌至19度左右，部分地區在上午六時或只錄得18度低溫，包括大埔、流浮山及石崗等；而打鼓嶺更只錄得17度。

天文台預料，明日部分地區在上午六時或只錄得18度低溫，包括大埔、流浮山及石崗等；而打鼓嶺更只錄得17度。（天文台網頁）

後天起短暫有陽光

天陰有雨料持續多日，據九天天氣預報，下週初天色好轉，而在本周六起日間短暫時間有陽光；下周日（9日）復活節及下周一（10日）復活節星期一天色則再好轉，告別天色灰沉的天氣，部分時間有陽光，不過受隨後的東北季候風影響，週末期間華南沿岸地區風勢頗大，故仍會偏清涼，氣溫介乎19至24度。

隨著季候風在下週初逐漸緩和，天文台預料，氣溫亦會再度回升，至下周三最高氣溫可重回26度。不過，相關濕度仍然偏高，介乎70至95%，早晚沿岸亦會有薄霧。

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