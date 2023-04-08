下周六氣溫上升至最高27度　天文台推140周年網站回顧歷史

復活節長假期踏入第二天，今日（8日）氣溫舒適，介乎攝氏20至24度。天文台預料餘下兩日假期氣溫亦較適中，介乎19至25度，部份時間有陽光，市民可把握假期的尾巴，到戶外感受一下陽光。天文台料有一股潮濕的偏東氣流會在下周中後期影響廣東沿岸，該區氣溫回升，至下周六（15日）最高氣溫會攀升至27度。



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天文台表示，東北季候風正影響廣東沿岸，預測本港地區今晚大致多雲，明日日間部分時間有陽光及乾燥，氣溫介乎19至24度，吹和緩至清勁偏東風，初時離岸間中吹強風；隨後兩三日部份時間有陽光。

天文台預計，影響華南沿岸的東北季候風會在未來一兩日逐漸緩和，預料一股潮濕的偏東氣流會在下周中後期影響廣東沿岸，該區氣溫回升。

天文台九天天氣。（天文台）

九天天氣預報方面，天文台料明日及後日的復活節假期部份時間有陽光，明日較為乾燥，下周二（11日）假後復工有陽光，下周三及四沿岸有薄霧，下周五（14日）有一兩陣驟雨。天文台預料下周六（16日）最高氣溫將升至攝氏26度，部份時間有陽光，日間乾燥。

天文台推出140周年網站。（天文台）

天文台推出140周年網站。（天文台）

另外，天文台表示，自1883年起為市民提供多元化服務，至今140年來均見證科技進步、時代變遷，故特別推出專題網頁，記載140年來的歷年發展。網頁回顧天文台發展歷史、珍貴照片，亦設有小遊戲，讓市民對天文台有更多了解。