周末迎天晴下周初有驟雨兼潮濕　4.19起連續四天相對濕度高達95%

本港天氣持續不穩、乍雨乍晴，天文台今 ( 13日 )表示，影響廣東沿岸的偏東氣流會在明日緩和。一股偏北氣流會在未來一兩日為華南帶來驟雨，另隨後迎來較乾燥的大陸氣流，本周末天氣大致晴朗，及至下周初則有幾陣驟雨。

正值春天，天文台「九天天氣預報」顯示，本港下周三起連續四天的相對濕度高達95%，市民宜因應天氣狀況洗衫及乾衣。此外，下周四「穀雨」 ( 20日 )適逢日偏食在港上演，天文台預料當日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，未知會否影響觀賞效果。



天文台「九天天氣預報」顯示，本港下周三起連續四天的相對濕度高達95%。(羅國輝攝/資料圖片)

天文台指，一股清勁偏東氣流正影響廣東沿岸，另位於菲律賓的熱帶低氣壓已減弱為低壓區。

下週初有幾陣驟雨

本港地區下午及今晚天氣預測方面，下午部分時間有陽光。今晚大致多雲。吹和緩東風，初時離岸風勢清勁。展望未來數日部分時間有陽光，日間相當溫暖。星期六（15日）初時雲量較多，有一兩陣驟雨。下週初有幾陣驟雨。此外，天文台「九天天氣預報」顯示，本港下周三（19日）起連續四天的相對濕度高達95%，正值潮濕春季，市民洗衣晾衫時宜多加留意天氣狀況。

天文台「九天天氣預報」顯示，下週初有幾陣驟雨。(天文台官網截圖)

天文台預料，本港下周三起連續四天的相對濕度高達95%。(天文台官網截圖)

4.20出現日偏食

天文台預告，下周四（20日）在香港將出現日偏食。是次日食將在下午12時34分開始，至下午1時16分結束，食甚時間則為下午12時55分。是次日偏食的食分只有0.028，即是在食甚時，太陽只有2.8%的直徑會受月球阻擋。天文台指，是次日食期間太陽的仰角較高，若天氣情況許可，大部分面向西南方而沒有障礙物的地點都適合觀賞。



天文台「九天天氣預報」則顯示，預測下周四大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，預料市民當天觀賞期間，或需靠「彩數」。

▼2020年6月21日本港日偏食情況▼

