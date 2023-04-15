天文台錄得超過30度創今年新高　南區空氣質素達「10+」嚴重級別

高空反氣旋會在明日（16日）為華南帶來大致晴朗的天氣，不過今日（15日）先熱起來。天文台總部下午初段錄得攝氏30.6度，創今年氣溫新高；北區上水錄得32.4度，僅次於濕地公園的32.8度。環境保護署表示，空氣質素健康指數入夜後惡化，南區達到「10+級」嚴重級別，銅鑼灣路邊監測站也達到「9級」甚高水平。



天文台預測明日日間天氣炎熱，初時有煙霞，市區最高29度，新界料再高兩三度。一道低壓槽下周中至後期華南天氣不穩定及有雷雨，在下周四（20日）二十四節氣「穀雨」當日成功「谷」雨，天文台料有幾陣驟雨及雷暴。



4月15日天晴稍熱，天文台錄得超過30度創今年新高，沙灘多了泳客。

濕地公園有32.8度全港最高 上水32.4度排第二

天文台總部在今日下午約2時，錄得30.6度，創今年新高，較本月12日的29.2度，高出1.4度。多個自動氣象站錄得32或以上，其中濕地公園有32.8度全港最高，其次為32.4度的上水，附近的打鼓嶺及大隴分別32.1及32度；港島的跑馬地也錄得32.3度，黃大仙及將軍澳分別最高32.1度及32度。

另外，美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）指出，過去3月為174年有紀錄中次熱的3月，南半球陸地平均溫度更創3月份新高；預測2023年幾乎氣溫會列人十大最熱年份，96%比率顯示更會成頭五位。

天文台4月15日截至下午3時半各區全日最高氣溫。（天文台圖片）

低壓槽下周中壓境 周四有幾陣驟雨及雷暴

天文台表示，高空反氣旋會在明日為華南帶來大致晴朗的天氣，沿岸地區風勢微弱，預料偏南氣流會在隨後一兩日為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。受一道低壓槽影響，下周中至後期華南天氣不穩定及有雷雨。

天文台預測明日大致天晴，日間天氣炎熱，初時有煙霞；氣溫仲乎23至29度。下周日至三致天晴，周一（17日）初時沿岸有薄霧，稍後有一兩陣驟雨，隨後兩日時晴時雨；周四（20日）「穀雨」起天晚轉差，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，周五（21日）天氣相若；由下周六（22日）起一連三日都有幾陣驟雨。

環保署：明日空氣污染水平仍會比平常為高

另外，環境保護署傍晚指出，今日錄得較平常為高的空氣污染水平。下午6時，南區一般監測站的空氣質素健康指數錄得10+，相對的健康風險級別達到「嚴重」水平。環保署預測明日的空氣污染水平仍會比平常為高。

南區空氣質素健康指數在下午6時曾升至10+嚴重級別。(環保署圖片)

署方解釋，受乾燥的大陸氣流影響，本港今日天晴及酷熱，吹輕微至和緩西北風，不利於空氣污染物擴散；充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦加速二氧化氮的形成。根據香港天文台預測，預料一股偏南氣流會在下周初為華南沿岸帶來幾陣驟雨，因此預料在此之前，本港的空氣污染仍會維持在較平常為高的水平。