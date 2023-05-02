周日青沙管制區實施「易通行」　天文台預測當日狂風雷暴至翌日

踏入「五一黃金周」的第四天，今天（2日）本港天氣未見放晴，僅在下午有稍見陽光。天文台預料，未來數日短暫時間有陽光及炎熱，接近周末有幾陣驟雨，下星期日（7日）及星期一驟雨較頻密及有雷暴。

本月7日正是一度延期的不停車繳費服務「易通行」，在青沙管制區實施的日子，當日預計多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。



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今日（2日）是長周末後首個上班日，雖然是星期二，一早出門未見天晴，上班族難免有「Blue Tuesday」感覺。至下午二時許天文台下午預測，短暫時間有陽光，今晚大致多雲，吹和緩偏東風。望未來數日，短暫時間有陽光及炎熱。

未來九日本港天氣預報。（天文台圖片）

本周六（6日）是二十四節氣之一的「立夏」，標誌着夏天的到來。天文台九天天氣測所見，原先預測這天是大致多雲，有幾陣驟雨，最新預測繼續這狀況，但當天日間短暫時間有陽光，溫介乎25至28度，相對濕度百分之80至95。

接近周末有幾陣驟雨，下星期日（7日）及星期一（8日）驟雨較頻密及有雷暴，值得注意的是本月7日是「易通行」正式實施的日子，當日上午在青沙管制區提供不停車繳費服務。

下午3時本港分區氣溫介乎22至29度。（天文台截圖）

截至今午3時，天水圍錄得全港最高氣溫的29度，機場則有28度，市區則在25至27度左右。至於華南海域天氣報告方面，天文台提出警報，表示香港鄰近海域、南澳以南、汕尾以南及香港以南吹強風。

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