天文台4月三發黃雨　總雨量仍較正常少半　元朗粉嶺曾有冰雹報告

天文台今日（3日）回顧上月天氣，形容為「相對較暖及少雨」的4月。天文台指，上月平均氣溫為23.6度，較正常值高0.6度；全月平均最高氣溫則錄得26度，上月16日在陽光充沛下，下午氣溫更一度高達30.8度。



天文台上月曾三度發出黃色暴雨警告，其中兩次僅隔一天（19日及21日），在19日當日，多區有猛烈陣風，當天早上沙田有圍板倒塌，造成6人受傷，21日則受強雷暴影響，元朗及粉嶺分別接獲冰雹報告。



▼4月19日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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天文台表示，上月平均最低氣溫、平均最高氣溫及平均氣溫分別為21.7度、26度及23.6度，各較其正常值高0.6度、0.4度及0.6度。

雨量方面，今年4月總雨量為77.5毫米，約為正常值153.0毫米的一半，天文台指，4月較正常少雨，本年首4個月的累積雨量則為167.6毫米，較同期正常值300.4毫米少約44%。

相對較暖及少雨的4月 4.16市區錄30.8度高溫

天文台提到一道冷鋒在4月6日晚上橫過廣東沿岸，並為本港帶來幾陣雨隨後的4月9日本港有幾陣雨，當日早上下降至全月最低的18.0度。另外，受一股微弱的大陸氣流影響，4月15日至17日，本港日間陽光增多，天氣炎熱。在陽光充沛的情況下，4月16日下午天文台氣溫，錄得四月最高的30.8度。

▼4月21日 黃色暴雨警告下市區情況▼



受一道低壓槽影響，4月19日至21日天氣漸轉不穩定，間中有驟雨及狂風雷暴。與該低壓槽相關的強烈狂風雷暴，於19日早上為本港多處地區帶來猛烈陣風，在九龍天星碼頭更曾錄得每小時約100公里的陣風。天文台提到，當天早上沙田有圍板倒塌，造成6人受傷。

4.21日凌晨強雷暴影響 元朗粉嶺有冰雹報告

此外，21日凌晨則受強雷暴影響期間元朗及粉嶺有冰雹報告。天文台續說，這三日本港普遍地區錄得超過30毫米雨量，南部地區更錄得超過70毫米雨量，其中19日及21日天文台一度發出黃色暴雨警告信號，另一次則於上月24日發出。另外，上月有兩個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部。