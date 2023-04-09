港鐵半價｜乘客批評宣傳不足　旺角站電視機每5分鐘播5秒通知

港鐵去年接連發生事故令服務出現延誤，在新票價機制安排下，港鐵取消原有的每程3%優惠，改為推出四個半價「感謝日」，分別定於昨日、今日（8日及9日），以及5月13及14日，全部均為周六及周日。



今日（9日）是港鐵第二個「感謝日」，有市民認為，如港鐵有心補償，理應在周一至周五期間推出優惠，才能補償更多市民。亦有不少乘客批評港鐵宣傳不足，「口耳相傳」才得知優惠，



記者今日在人流較旺的旺角站觀察，入閘範圍外的實體廣告牌未見有宣傳，而電視機播出的廣告，大約每5分鐘才出現約5秒的「感謝日」宣傳。



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乘客王先生則在出閘時，才得知今日有半價優惠，他認為港鐵應有更多告示讓市民得知「感謝日」在何時舉行，「幢多啲牌啊之類。」他亦坦言，不清楚港鐵推出優惠的原因，認為安排在周六、日的補償作用並不大，「係唔大㗎喇，不過都慣㗎啦。」

王先生認為港鐵應有更多告示讓市民得知感謝日在何時舉行，「幢多啲牌啊之類。」（廖雁雄攝）

「係有心補償嘅應該星期一到五搞」

乘客毛先生認為，港鐵將「感謝日」安排在周末，能起到的補償作用不大，「係有心補償嘅應該星期一到五搞。」他又認為，港鐵的宣傳不足，事前沒有看見過港鐵的任何宣傳，是收到朋友在WhatsApp轉發有關新聞，才得知「感謝日」的安排。

毛先生又指，他使用長者八達通，固「感謝日」對長者而言，只是由兩元變成一元，意義並不大，認為可直接在優惠日豁免長者收費。

旺角站閘外實體廣告燈箱未見宣傳

記者在旺角站觀察，閘外的實體廣告燈箱未見有宣傳，而電視機播出的廣告，大約每5分鐘才出現約5秒的「感謝日」宣傳，閘內月台位置的廣告燈箱，則清晰可見宣傳。